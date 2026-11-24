Президент Словаччини Петер Пеллегріні. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Президент Словаччини Петер Пеллегріні під час дебатів на JOJ 24 розкритикував чотирьох євродепутатів від партії SMER, які виступили проти резолюції про повернення викрадених Росією українських дітей. Глава держави назвав це рішення ганебним, а також застеріг прем'єра Роберта Фіцо від заяв, що ставлять під сумнів членство в ЄС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Aktuality.ak.

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Євродепутати від SMER проголосували проти щодо українських дітей

Під час політичних дебатів в ефірі телеканалу JOJ 24 президент Словаччини Петер Пеллегріні різко засудив позицію чотирьох депутатів Європейського парламенту від партії SMER ("Смер") Любоша Благи, Катаріни Рот Неведалової, Юдіти Лашшакової та Еріка Каліньяка.

Вони відмовилися підтримати резолюцію із закликом до Росії повернути викрадених українських дітей додому. Глава держави наголосив, що 99% членів Європарламенту проголосували на підтримку українських дітей, і лише восьмеро депутатів виступили проти, причому половина з них представляє Словаччину.

На переконання Пеллегріні, такий крок неможливо пояснити політичними мотивами, а самим політикам тепер не залишається нічого іншого, як виправдовуватися за свій вибір.

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"Це було неправильно, і я цього не розумію. Це голосування було неправильним, воно було прикрим, і я цього зовсім не розумію", — заявив президент Словаччини.

Також Пеллегріні підкреслив, що сам вчинив би інакше, і запевнив, що підтримав би дітей, якби був на голосуванні. Він також обурився спробами використовувати трагедію дітей у політичних цілях та зазначив, що подібні дії шкодять міжнародному іміджу країни.

"Навіщо взагалі робити політику з такої військової катастрофи, спричиненої військовою агресією Росії проти України?" — запитав він, додавши, що не бачить нічого поганого в поверненні дітей до батьків та на батьківщину. Наприкінці промови поведінку депутатів він назвав "непотрібною та ганебною".

Зауваження на адресу коаліції та прем'єра Роберта Фіцо

Окрім оцінки голосування в Європарламенті, Петер Пеллегріні в ефірі JOJ 24 неодноразово критикував дії урядової коаліції та очільника Кабміну Роберта Фіцо. Зокрема, президент попередив, що відмовиться підписувати окремі законопроєкти, ухвалені коаліцією.

Новини.LIVE повідомляли, що раніше Братислава вже заявляла про готовність ділитися власним досвідом руху до ЄС та підтримувати європейські прагнення Києва. Проте коли доходило до грошей, позиція уряду Роберта Фіцо ставала жорсткішою.

Нещодавно Словаччина відмовлялася приєднуватися до нової кредитної програми Євросоюзу для України на 45 мільярдів євро, а разом з Угорщиною не підтримала й прохання Києва виділити ще 70 мільярдів євро на 2027 рік, пообіцявши залишити лише гуманітарну допомогу.

Крім того, після намірів уряду активізувати контакти з Москвою опозиційний Християнсько-демократичний рух закликав зупинити співпрацю з Росією до кінця війни та підготував до парламенту вимогу повернути викрадених українських дітей.