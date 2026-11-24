Президент Словакии Петер Пеллегрини. Фото: REUTERS/Радован Стокласа

Президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе дебатов на канале JOJ 24 раскритиковал четырёх евродепутатов от партии SMER, выступивших против резолюции о возвращении похищенных Россией украинских детей. Глава государства назвал это решение позорным, а также предостерег премьера Роберта Фицо от заявлений, ставящих под сомнение членство в ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Aktuality.ak.

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Евродепутаты от SMER проголосовали против в отношении украинских детей

Во время политических дебатов в эфире телеканала JOJ 24 президент Словакии Петер Пеллегрини резко осудил позицию четырех депутатов Европейского парламента от партии SMER ("Смер") Любоши Благи, Катарины Рот Неведаловой, Юдиты Лашшаковой и Эрика Калиньяка.

Они отказались поддержать резолюцию с призывом к России вернуть похищенных украинских детей домой. Глава государства подчеркнул, что 99% членов Европарламента проголосовали в поддержку украинских детей, и лишь восемь депутатов выступили против, причем половина из них представляет Словакию.

По мнению Пеллегрини, такой шаг невозможно объяснить политическими мотивами, а самим политикам теперь не остается ничего другого, как оправдываться за свой выбор.

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"Это было неправильно, и я этого не понимаю. Это голосование было неправильным, оно было досадным, и я этого совершенно не понимаю", — заявил президент Словакии.

Также Пеллегрини подчеркнул, что сам поступил бы иначе, и заверил, что поддержал бы детей, если бы участвовал в голосовании. Он также возмутился попытками использовать трагедию детей в политических целях и отметил, что подобные действия наносят ущерб международному имиджу страны.

"Зачем вообще делать политику из такой военной катастрофы, вызванной военной агрессией России против Украины?" — спросил он, добавив, что не видит ничего плохого в возвращении детей к родителям и на родину. В конце выступления он назвал поведение депутатов «ненужным и позорным».

Замечания в адрес коалиции и премьера Роберта Фицо

Помимо оценки голосования в Европарламенте, Петер Пеллегрини в эфире JOJ 24 неоднократно критиковал действия правительственной коалиции и главы Кабмина Роберта Фицо. В частности, президент предупредил, что откажется подписывать отдельные законопроекты, принятые коалицией.

Новини.LIVE сообщали, что ранее Братислава уже заявляла о готовности делиться собственным опытом вступления в ЕС и поддерживать европейские устремления Киева. Однако когда дело доходило до денег, позиция правительства Роберта Фицо становилась более жесткой.

Недавно Словакия отказалась присоединиться к новой кредитной программе Евросоюза для Украины на 45 миллиардов евро, а вместе с Венгрией не поддержала и просьбу Киева выделить ещё 70 миллиардов евро на 2027 год, пообещав оставить лишь гуманитарную помощь.

Кроме того, после заявлений правительства об активизации контактов с Москвой оппозиционное Христианско-демократическое движение призвало приостановить сотрудничество с Россией до конца войны и подготовило для парламента требование вернуть похищенных украинских детей.