Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Україна звернулася до Євросоюзу з проханням надати 70 млрд євро додаткової допомоги на 2027 рік. Однак Словаччина й Угорщина не долучатимуться до цієї ініціативи. Роберт Фіцо пояснив позицію Словаччини та розкритикував обговорення на саміті ЄС.

Про це повідомляє Denník N, інформує Новини.LIVE.

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Чому Словаччина й Угорщина не долучаться до допомоги Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не приєднається до потенційної нової позики Євросоюзу для України. Водночас Словаччина готова підтримувати Україну іншими способами — зокрема, через проєкти у сферах освіти, дорожньої інфраструктури та енергетичних з’єднань.

Фіцо також назвав небезпечним пов’язування переговорів щодо майбутнього бюджету ЄС із фінансуванням України.

За словами словацького прем’єра, до цієї позиції приєднався й угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр. Обидві країни не планують долучатися до ініціативи щодо надання Україні додаткових 70 млрд євро на 2027 рік.

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Окремо Фіцо розкритикував те, що, на його думку, під час саміту Євросоюзу в Брюсселі в четвер і п’ятницю недостатньо обговорювали мирні ініціативи та припинення війни між Росією й Україною.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2027 році війна може коштувати Україні 155 млрд євро. Для фінансування оборони, закупівлі зброї та посилення стійкості країні потрібно щонайменше 70 млрд євро додаткової допомоги від європейських партнерів. За словами глави держави, ці кошти також дадуть змогу у два-три рази збільшити виробництво окремих типів ударних дронів.

Новини.LIVE також повідомляли, що Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не фінансуватиме новий кредит ЄС для України, але й не блокуватиме його. Водночас Братислава планує 25 листопада відновити роботу спільної економічної комісії з Росією, переговори якої призупинили після початку повномасштабного вторгнення. Також 5 листопада у Львові має відбутися спільне засідання урядів України та Словаччини, де обговорять гуманітарну допомогу, прикордонну інфраструктуру й школу для українських дітей у Братиславі.