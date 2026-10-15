Фіцо відмовився фінансувати кредит ЄС для України, але не блокуватиме його

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не братиме участі у фінансуванні нового кредиту Європейського Союзу для України, але не блокуватиме його. Водночас Братислава готується відновити економічні переговори з Росією, які були призупинені після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє словацьке видання euBrief, інформує Новини.LIVE.

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Коли Словаччина відновить переговори з Росією

За словами Фіцо, засідання спільної економічної комісії Словаччини та Росії заплановане на 25 листопада.

Востаннє комісія збиралася в Братиславі на початку листопада 2021 року. Після початку повномасштабної російської агресії проти України її роботу призупинили.

Про намір відновити переговори раніше повідомляв міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар. За даними euBrief, Фіцо домовився про поновлення роботи комісії з президентом Росії Володимиром Путіним під час візиту до Москви у травні 2025 року.

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Що Фіцо планує обговорити з Україною

Прем’єр Словаччини також підтвердив, що 5 листопада у Львові відбудеться спільне засідання українського та словацького урядів.

Серед запланованих тем — гуманітарна допомога, реконструкція пунктів пропуску на кордоні та створення школи для українських дітей у Братиславі.

За даними видання, це буде четверта міжурядова зустріч за участю уряду Фіцо та української сторони.

Чому Словаччина не долучатиметься до нового кредиту Україні

Фіцо заявив, що Європейський Союз готує новий кредит для України. Словаччина, за його словами, не перешкоджатиме його наданню, однак сама не братиме участі у фінансуванні.

Такий підхід прем’єр порівняв із позицією Братислави щодо попереднього кредиту на 90 млрд євро, який ЄС погодив навесні 2026 року для покриття нагальних економічних і військових потреб України.

Фіцо пояснює свої контакти з Україною та Росією політикою "на всі чотири сторони світу".

Окремо під час засідання Комітету з європейських справ порушували питання відмови Словаччини приєднатися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких Росія примусово вивезла з України. Міністерство закордонних справ Словаччини заявляло, що країна стежить за роботою коаліції як спостерігач і допомагає українським дітям іншими способами.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 18 вересня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скасував запланований візит до України через проблеми зі здоров’ям. За даними ЗМІ, замість нього на заході мав бути присутній представник словацького уряду.

Також Новини.LIVE писали, що Роберт Фіцо заявляв про відсутність військового вирішення війни в Україні. Словацький прем’єр висловлювався за пошук шляхів завершення бойових дій дипломатичними засобами.