Фіцо не приїхав на саміт в Україну: ЗМІ заявляють про хворобу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не прибув на саміт "Карпатська ініціатива" в Україні. Напередодні він заявляв про намір відвідати захід 18 вересня. За інформацією місцевих ЗМІ, Фіцо нібито скасував поїздку через хворобу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на TASR.

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Фіцо не прибув на саміт в Україну

Саміт "Карпатська ініціатива" проходить 18–20 вересня в Івано-Франківській області. Відсутність Роберта Фіцо підтверджує відео, яке поширив офіційний канал Президента України Володимира Зеленського.

За джерелами "Європейської правди", Словаччина на саміті буде представлена на нижчому дипломатичному рівні.

Напередодні словацькі ЗМІ, зокрема Ta3, повідомляли, що Фіцо планував прибути в Україну 18 вересня. Про свій намір відвідати Україну він також говорив на пресконференції 17 вересня.

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Під час тієї ж пресконференції словацький прем’єр заявив, що "не хоче, щоб у Словаччину прийшла війна через "якусь статтю 5"" НАТО.

Фіцо нібито скасував поїздку через хворобу

Після того як стало відомо про відсутність Фіцо на саміті, словацьке інформагентство TASR повідомило, що прем’єр-міністр Словаччини нібито скасував заплановану поїздку до України через хворобу.

Таким чином, наразі інформація про стан здоров’я Фіцо як причину скасування візиту походить саме від TASR. На саміті Карпатської ініціативи Словаччину замість прем’єра представлятиме міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток.

Що таке "Карпатська ініціатива"

"Карпатська ініціатива" — це саміт, який проводиться вперше з ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Його мета — об’єднати держави, регіони та громади Карпатського регіону.

Президент України також заявляв, що формат дає старт новому об’єднанню — "Карпатській вісімці". До неї, крім України, мають увійти Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і загалом Європейський Союз.

Новини.LIVE інформували, що на Карпатському саміті Україна та партнери підготували інвестиційні й торговельні угоди на 1 млрд євро. Учасники також погодили спільну декларацію та обговорили створення Карпатської макростратегії на рівні ЄС. Окремо Володимир Зеленський заявив про переговори з Угорщиною щодо відкриття наступних кластерів у межах вступу України до ЄС.

Новини.LIVE також писали, що в Україні вперше проходить саміт у форматі C8, який об’єднує карпатські держави, регіони та громади. Учасники планують посилити співпрацю у сферах безпеки, енергетики, логістики та економіки. Дональд Туск також заявив про солідарність Польщі з Україною на тлі складних найближчих місяців.