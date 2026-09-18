Фицо не приехал на саммит в Украину: СМИ сообщают о его болезни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не прибыл на саммит "Карпатская инициатива" в Украине. Накануне он заявлял о намерении посетить мероприятие 18 сентября. По информации местных СМИ, Фицо якобы отменил поездку из-за болезни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на TASR.

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Фицо не прибыл на саммит в Украину

Саммит "Карпатская инициатива" проходит 18–20 сентября в Ивано-Франковской области. Отсутствие Роберта Фицо подтверждает видео, которое распространил официальный канал президента Украины Владимира Зеленского.

По данным источников "Европейской правды", Словакия на саммите будет представлена на более низком дипломатическом уровне.

Накануне словацкие СМИ, в частности Ta3, сообщали, что Фицо планировал прибыть в Украину 18 сентября. О своем намерении посетить Украину он также говорил на пресс-конференции 17 сентября.

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Во время той же пресс-конференции словацкий премьер заявил, что "не хочет, чтобы в Словакию пришла война из-за "какой-то статьи 5" НАТО".

Фицо якобы отменил поездку из-за болезни

После того как стало известно об отсутствии Фицо на саммите, словацкое информационное агентство TASR сообщило, что премьер-министр Словакии якобы отменил запланированную поездку в Украину из-за болезни.

Таким образом, на данный момент информация о состоянии здоровья Фицо как причине отмены визита поступает именно от TASR. На саммите Карпатской инициативы Словакию вместо премьера будет представлять министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток.

Что такое "Карпатская инициатива"

"Карпатская инициатива" — это саммит, который проводится впервые по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Его цель — объединить государства, регионы и общины Карпатского региона.

Президент Украины также заявлял, что этот формат дает старт новому объединению — "Карпатской восьмерке". В него, кроме Украины, должны войти Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия и в целом Европейский Союз.

Новини.LIVE сообщали, что на Карпатском саммите Украина и партнеры подготовили инвестиционные и торговые соглашения на 1 млрд евро. Участники также согласовали совместную декларацию и обсудили создание Карпатской макростратегии на уровне ЕС. Отдельно Владимир Зеленский заявил о переговорах с Венгрией относительно открытия следующих кластеров в рамках вступления Украины в ЕС.

Новини.LIVE также сообщали, что в Украине впервые проходит саммит в формате C8, который объединяет карпатские государства, регионы и общины. Участники планируют усилить сотрудничество в сферах безопасности, энергетики, логистики и экономики. Дональд Туск также заявил о солидарности Польши с Украиной на фоне сложных ближайших месяцев.