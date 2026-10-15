Фицо отказался финансировать кредит ЕС для Украины, но не будет его блокировать

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и российский диктатор Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в финансировании нового кредита Европейского Союза для Украины, но и не будет его блокировать. В то же время Братислава готовится возобновить экономические переговоры с Россией, которые были приостановлены после начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает словацкое издание euBrief, передает Новини.LIVE.

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Когда Словакия возобновит переговоры с Россией

По словам Фицо, заседание совместной экономической комиссии Словакии и России запланировано на 25 ноября.

Последний раз комиссия собиралась в Братиславе в начале ноября 2021 года. После начала полномасштабной российской агрессии против Украины ее работа была приостановлена.

О намерении возобновить переговоры ранее сообщал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. По данным euBrief, Фицо договорился о возобновлении работы комиссии с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву в мае 2025 года.

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Премьер-министр Словакии также подтвердил, что 5 ноября во Львове состоится совместное заседание украинского и словацкого правительств.

Среди запланированных тем — гуманитарная помощь, реконструкция пунктов пропуска на границе и создание школы для украинских детей в Братиславе.

По данным издания, это будет четвертая межправительственная встреча с участием правительства Фицо и украинской стороны.

Почему Словакия не будет участвовать в предоставлении нового кредита Украине

Фицо заявил, что Европейский Союз готовит новый кредит для Украины. Словакия, по его словам, не будет препятствовать его предоставлению, однако сама не будет участвовать в финансировании.

Такой подход премьер сравнил с позицией Братиславы в отношении предыдущего кредита на 90 млрд евро, который ЕС одобрил весной 2026 года для покрытия неотложных экономических и военных нужд Украины.

Фицо объясняет свои контакты с Украиной и Россией политикой "на все четыре стороны света".

Отдельно в ходе заседания Комитета по европейским делам поднимался вопрос об отказе Словакии присоединиться к международной коалиции по возвращению украинских детей, которых Россия принудительно вывезла из Украины. Министерство иностранных дел Словакии заявляло, что страна следит за работой коалиции в качестве наблюдателя и помогает украинским детям другими способами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 18 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил запланированный визит в Украину из-за проблем со здоровьем. По данным СМИ, вместо него на мероприятии должен был присутствовать представитель словацкого правительства.

Также Новини.LIVE. писали, что Роберт Фицо заявлял об отсутствии военного решения войны в Украине. Словацкий премьер высказывался за поиск путей прекращения боевых действий дипломатическими средствами.