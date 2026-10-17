Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить 70 млрд евро дополнительной помощи на 2027 год. Однако Словакия и Венгрия не присоединятся к этой инициативе. Роберт Фицо объяснил позицию Словакии и раскритиковал обсуждение на саммите ЕС.

Об этом сообщает Denník N, передает Новини.LIVE.

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Почему Словакия и Венгрия не присоединятся к помощи Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не присоединится к потенциальному новому кредиту Евросоюза для Украины. В то же время Словакия готова поддерживать Украину другими способами — в частности, через проекты в сферах образования, дорожной инфраструктуры и энергетических соединений.

Фицо также назвал опасным увязывание переговоров о будущем бюджете ЕС с финансированием Украины.

По словам словацкого премьера, к этой позиции присоединился и венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Обе страны не планируют присоединяться к инициативе о предоставлении Украине дополнительных 70 млрд евро на 2027 год.

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Отдельно Фицо раскритиковал то, что, по его мнению, во время саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг и пятницу недостаточно обсуждались мирные инициативы и прекращение войны между Россией и Украиной.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2027 году война может обойтись Украине в 155 млрд евро. Для финансирования обороны, закупок оружия и укрепления устойчивости стране потребуется не менее 70 млрд евро дополнительной помощи от европейских партнеров. По словам главы государства, эти средства также позволят в два-три раза увеличить производство отдельных типов ударных дронов.

Новини.LIVE также сообщали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет финансировать новый кредит ЕС для Украины, но и не будет его блокировать. В то же время Братислава планирует 25 ноября возобновить работу совместной экономической комиссии с Россией, переговоры в рамках которой были приостановлены после начала полномасштабного вторжения. Также 5 ноября во Львове должно состояться совместное заседание правительств Украины и Словакии, на котором обсудят гуманитарную помощь, пограничную инфраструктуру и школу для украинских детей в Братиславе.