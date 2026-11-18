Словацький політик, голова Християнсько-демократичного руху (KDH) Мілан Маєрський. Фото: facebook.com/MilanMajerskyOfficial

Опозиційний Християнсько-демократичний рух Словаччини закликав уряд припинити співпрацю з Росією до завершення війни проти України. Також політична сила подає до парламенту резолюцію із закликом повернути викрадених Росією українських дітей. Приводом для критики стала домовленість Братислави та Москви активізувати двосторонню співпрацю.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на TASR.

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Опозиція Словаччини закликала уряд припинити співпрацю з РФ

Голова Християнсько-демократичного руху (KDH) Мілан Маєрський закликав словацький уряд не підтримувати співпрацю з Москвою, доки вона продовжує війну проти України. Про це політик заявив на пресконференції у вівторок, 17 листопада. Він також звернувся до міністрів від партії "Голос — соціальна демократія" із закликом не підтримувати таку взаємодію.

Маєрський наголосив, що словацький уряд має підтверджувати свою позицію щодо російської агресії конкретними діями. Він закликав не обмежуватися лише заявами про відповідальність Москви за війну.

"Ми закликаємо уряд не співпрацювати з Росією, доки вона не припинить цю війну", — сказав голова KDH.

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Політик також зауважив, що співпраця з державою-агресором не сприяє безпеці Словаччини. За його словами, на такі дії Братислави звернули увагу й західні союзники країни.

"Якщо вони стверджують, що Росія є агресором, то повинні довести це своїми діями, а не лише словами. Той, хто простягає руку агресору, абсолютно нічим не сприяє тому, щоб наша батьківщина стала хоч трохи безпечнішою", — сказав Маєрський.

Яку резолюцію готує словацька опозиція

Окрім заклику припинити співпрацю з Росією, Християнсько-демократичний рух подає до парламенту резолюцію щодо повернення в Україну дітей, викрадених росіянами.

За словами Маєрського, документ також передбачає засудження позиції депутатів Європарламенту від партій "Курс — соціальна демократія" та "Республіка". Йдеться про їхню поведінку під час голосування за відповідну резолюцію: представники цих політичних сил або виступили проти документа, або утрималися від голосування.

"У другій частині (резолюції, — Ред.) міститься засудження депутатів Європарламенту від партій "Курс — соціальна демократія" та "Республіка" та їхня поведінка в Європарламенті, де вони або виступили проти цієї резолюції, або утрималися від голосування", — зазначив Маєрський.

Чому опозиція розкритикувала уряд Словаччини

Заяви представників KDH пролунали після засідання словацького уряду, під час якого міністри затвердили висновки зустрічі Словацько-російської спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва.

Маєрський окремо розкритикував те, що обговорення співпраці з Росією відбулося у День боротьби за свободу та демократію. Ця дата є річницею падіння тоталітарного соціалістичного режиму, який перебував у сфері впливу Москви.

Водночас Словаччина та Росія домовилися активізувати двосторонню співпрацю. Зокрема, сторони планують проводити засідання міжурядової комісії та зустрічі робочих груп.

Як ідеться у звіті про засідання Спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Словаччиною та Росією, зустріч відбулася в Москві 26 жовтня. Наступне засідання комісії заплановане на 2027 рік у Словаччині.

Новини.LIVE інформували, що Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність підтримати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі. Він наголосив, що кожна держава має право претендувати на вступ до ЄС. Також Братислава запропонувала Києву скористатися словацьким досвідом європейської інтеграції.

Новини.LIVE також писали, що 5 листопада 2026 року під час міжурядових консультацій у Львові Україна та Словаччина обговорили енергетичну безпеку, оборонну співпрацю, транспортну інфраструктуру та євроінтеграцію. За результатами зустрічі Братислава виділить Україні 500 тисяч євро на придбання генераторів, які мають доставити до кінця листопада. Також Словаччина передасть українській залізниці три тепловози.