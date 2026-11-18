Словацкий политик, председатель Христианско-демократического движения (KDH) Милан Майерский. Фото: facebook.com/MilanMajerskyOfficial

Оппозиционное Христианско-демократическое движение Словакии призвало правительство прекратить сотрудничество с Россией до окончания войны против Украины. Также политическая сила подает в парламент резолюцию с призывом вернуть похищенных Россией украинских детей. Поводом для критики стала договоренность Братиславы и Москвы об активизации двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на TASR.

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Оппозиция Словакии призвала правительство прекратить сотрудничество с РФ

Председатель Христианско-демократического движения (KDH) Милан Майерский призвал словацкое правительство не поддерживать сотрудничество с Москвой, пока она продолжает войну против Украины. Об этом политик заявил на пресс-конференции во вторник, 17 ноября. Он также обратился к министрам от партии "Голос — социальная демократия" с призывом не поддерживать такое взаимодействие.

Майерский подчеркнул, что словацкое правительство должно подтверждать свою позицию в отношении российской агрессии конкретными действиями. Он призвал не ограничиваться лишь заявлениями об ответственности Москвы за войну.

"Мы призываем правительство не сотрудничать с Россией, пока она не прекратит эту войну", — сказал председатель KDH.

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Политик также отметил, что сотрудничество с государством-агрессором не способствует безопасности Словакии. По его словам, на такие действия Братиславы обратили внимание и западные союзники страны.

"Если они утверждают, что Россия является агрессором, то должны доказать это своими действиями, а не только словами. Тот, кто протягивает руку агрессору, абсолютно ничем не способствует тому, чтобы наша родина стала хоть немного безопаснее", — сказал Майерский.

Какую резолюцию готовит словацкая оппозиция

Помимо призыва прекратить сотрудничество с Россией, Христианско-демократическое движение вносит в парламент резолюцию о возвращении в Украину детей, похищенных россиянами.

По словам Майерского, документ также предусматривает осуждение позиции депутатов Европарламента от партий "Курс — социальная демократия" и "Республика". Речь идет об их поведении во время голосования за соответствующую резолюцию: представители этих политических сил либо выступили против документа, либо воздержались от голосования.

"Во второй части (резолюции, — Ред.) содержится осуждение депутатов Европарламента от партий "Курс — социальная демократия" и "Республика" и их поведение в Европарламенте, где они либо выступили против этой резолюции, либо воздержались от голосования", — отметил Майерский.

Почему оппозиция раскритиковала правительство Словакии

Заявления представителей KDH прозвучали после заседания словацкого правительства, в ходе которого министры утвердили выводы встречи Словацко-российской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Майерский отдельно раскритиковал то, что обсуждение сотрудничества с Россией состоялось в День борьбы за свободу и демократию. Эта дата является годовщиной падения тоталитарного социалистического режима, находившегося в сфере влияния Москвы.

В то же время Словакия и Россия договорились активизировать двустороннее сотрудничество. В частности, стороны планируют проводить заседания межправительственной комиссии и встречи рабочих групп.

Как говорится в отчете о заседании Совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словакией и Россией, встреча состоялась в Москве 26 октября. Следующее заседание комиссии запланировано на 2027 год в Словакии.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности поддержать Украину на пути к членству в Европейском союзе. Он подчеркнул, что каждое государство имеет право претендовать на вступление в ЕС. Также Братислава предложила Киеву воспользоваться словацким опытом европейской интеграции.

Новини.LIVE также писали, что 5 ноября 2026 года в ходе межправительственных консультаций во Львове Украина и Словакия обсудили энергетическую безопасность, сотрудничество в сфере обороны, транспортную инфраструктуру и евроинтеграцию. По итогам встречи Братислава выделит Украине 500 тысяч евро на закупку генераторов, которые должны быть доставлены до конца ноября. Также Словакия передаст украинской железной дороге три тепловоза.