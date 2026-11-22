Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: facebook.com/robertficosk

Словаччина відмовляється брати участь у новій кредитній програмі Європейського Союзу для України на 45 млрд євро. Водночас Братислава продовжить надавати Києву гуманітарну допомогу. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що не має наміру змінювати позицію країни під тиском інших держав.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Роберта Фіцо.

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Чому Словаччина відмовляється від кредиту для України

Глава словацького уряду Роберт Фіцо наголосив, що Братислава не долучалася і до попередньої програми кредитування України на 90 млрд євро. За словами Фіцо, країна не збирається змінювати свою позицію щодо фінансової підтримки Києва.

Водночас питання подальшого фінансування України стало предметом дискусій між європейськими лідерами. Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть допустив можливість блокування наступного семирічного бюджету Європейського Союзу.

За його словами, це може статися, якщо всі країни об'єднання не візьмуть на себе зобов'язань щодо фінансової підтримки України у 2027 році та в наступний період.

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Фіцо відреагував на заяву німецького канцлера, наголосивши, що не має наміру піддаватися тиску з боку Берліна.

Водночас словацький прем'єр підтвердив готовність країни продовжувати гуманітарну підтримку України. Однак участь у військовому кредитуванні Києва він вважає недоцільною, оскільки, на його думку, така допомога лише затягує війну.

Питання планують обговорити в понеділок, 23 листопада 2026 року, у Братиславі. Там відбудеться зустріч прем'єр-міністрів країн Вишеградської групи — Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини — з канцлером Австрії.

Новини.LIVE інформували, що опозиційний Християнсько-демократичний рух Словаччини закликав уряд припинити співпрацю з Росією до завершення війни проти України. Політична сила також подає до парламенту резолюцію із вимогою повернути викрадених росіянами українських дітей. Приводом для критики стала домовленість Братислави та Москви активізувати двосторонню співпрацю.

Новини.LIVE писали, що Роберт Фіцо заявив про готовність підтримати Україну на шляху до вступу в Європейський Союз. Він наголосив, що кожна країна має право претендувати на членство в об'єднанні. Також Братислава запропонувала Києву скористатися словацьким досвідом європейської інтеграції.

Новини.LIVE також повідомляли, що Роберт Фіцо 5 листопада відвідав Львів, де відбулися міжурядові консультації з Україною. За результатами переговорів Братислава пообіцяла виділити 500 тисяч євро на придбання генераторів, які мали доставити до кінця листопада. Також Словаччина зобов'язалася передати українській залізниці три тепловози.