Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: facebook.com/robertficosk

Словакия отказывается участвовать в новой кредитной программе Европейского Союза для Украины на 45 млрд евро. В то же время Братислава продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что не намерен менять позицию страны под давлением других государств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Роберта Фицо.

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Почему Словакия отказывается от кредита для Украины

Глава словацкого правительства Роберт Фицо подчеркнул , что Братислава не присоединялась и к предыдущей программе кредитования Украины на 90 млрд евро. По словам Фицо, страна не собирается менять свою позицию в отношении финансовой поддержки Киева.

В то же время вопрос дальнейшего финансирования Украины стал предметом дискуссий между европейскими лидерами. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц даже допустил возможность блокирования следующего семилетнего бюджета Европейского Союза.

По его словам, это может произойти, если все страны объединения не возьмут на себя обязательств по финансовой поддержке Украины в 2027 году и в последующий период.

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Фицо отреагировал на заявление немецкого канцлера, подчеркнув, что не намерен поддаваться давлению со стороны Берлина.

В то же время словацкий премьер подтвердил готовность страны продолжать гуманитарную поддержку Украины. Однако участие в военном кредитовании Киева он считает нецелесообразным, поскольку, по его мнению, такая помощь лишь затягивает войну.

Вопрос планируется обсудить в понедельник, 23 ноября 2026 года, в Братиславе. Там состоится встреча премьер-министров стран Вышеградской группы — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии — с канцлером Австрии.

Новини.LIVE сообщали, что оппозиционное Христианско-демократическое движение Словакии призвало правительство прекратить сотрудничество с Россией до окончания войны против Украины. Политическая сила также подает в парламент резолюцию с требованием вернуть похищенных россиянами украинских детей. Поводом для критики стала договоренность Братиславы и Москвы об активизации двустороннего сотрудничества.

Новини.LIVE писали, что Роберт Фицо заявил о готовности поддержать Украину на пути к вступлению в Европейский Союз. Он подчеркнул, что каждая страна имеет право претендовать на членство в объединении. Также Братислава предложила Киеву воспользоваться словацким опытом европейской интеграции.

Новини.LIVE также сообщали, что 5 ноября Роберт Фицо посетил Львов, где состоялись межправительственные консультации с Украиной. По итогам переговоров Братислава пообещала выделить 500 тысяч евро на закупку генераторов, которые должны были быть доставлены до конца ноября. Также Словакия обязалась передать украинской железной дороге три тепловоза.