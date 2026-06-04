День пам’яті: Буданов озвучив кількість загиблих дітей під час війни

Голова Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Росія свідомо вбиває українських дітей під час повномасштабного вторгнення. Лише за офіційними даними Кремль уже забрав життя 707 маленьких українців, а ще 2548 дітей — поранені та скалічені. Крім того, понад 20 тисяч дітей викрадені й силою вивезені з рідних домівок

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов.

Жахлива статистика

Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначають День пам’яті дітей, які загинули через збройну агресію РФ.

Офіційно підтверджено загибель 707 дітей, а ще понад 2500 отримали важкі поранення та каліцтва. Окремим злочином залишається примусова депортація понад 20 тисяч неповнолітніх до Росії.

"Усе, що роблять росіяни — це геноцид, системне й чітко сплановане намагання знищити українську націю. Вони свідомо цілять у наших дітей, скоюючи воєнні злочини, яким немає виправдання. Вони нищать нашу історію, нашу пам’ять і намагаються фізично вбити наше майбутнє", — наголовив Кирило Буданов.

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Керівник ОП також запевнив, що жодного прощення за ці вбивства росіянам ніколи не буде, а усі організатори та виконавці кривавих наказів будуть знайдені та ліквідовані в будь-якій точці світу.

"Немає слів, які могли б розрадити батьків, чиє життя назавжди зруйнували російські вбивці. Але ми маємо обов’язок – повернути кожну викрадену дитину і зробити все, щоб правда про ці злочини була почута у світі", — підкреслив Кирило Буданов.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на форумі "Архітектура безпеки" Кирило Буданов розповів, як досвід роботи у ГУР допомогає йому на новій посаді та назвав єдність влади та суспільства ключовим фактором для розвитку держави та перемоги.

Також ми писало про заяви керівника ОП щодо необхідності термінового пошуку нових технологічних способів безпеки для країн, які не мають власної ядерної зброї.