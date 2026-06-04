День памяти: Буданов озвучил количество погибших детей во время войны

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Россия сознательно убивает украинских детей во время полномасштабного вторжения. Только по официальным данным Кремль уже унес жизни 707 маленьких украинцев, а еще 2548 детей - ранены и искалечены. Кроме того, более 20 тысяч детей похищены и силой вывезены из родных домов

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Ужасающая статистика

Сегодня, 4 июня, в Украине отмечают День памяти детей, погибших из-за вооруженной агрессии РФ.

Официально подтверждена гибель 707 детей, а еще более 2500 получили тяжелые ранения и увечья. Отдельным преступлением остается принудительная депортация более 20 тысяч несовершеннолетних в Россию.

"Все, что делают россияне — это геноцид, системная и четко спланированная попытка уничтожить украинскую нацию. Они сознательно целят в наших детей, совершая военные преступления, которым нет оправдания. Они уничтожают нашу историю, нашу память и пытаются физически убить наше будущее", — подчеркнул Кирилл Буданов.

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Руководитель ОП также заверил, что никакого прощения за эти убийства россиянам никогда не будет, а все организаторы и исполнители кровавых приказов будут найдены и ликвидированы в любой точке мира.

"Нет слов, которые могли бы утешить родителей, чью жизнь навсегда разрушили российские убийцы. Но мы имеем обязанность — вернуть каждого похищенного ребенка и сделать все, чтобы правда об этих преступлениях была услышана в мире", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на форуме "Архитектура безопасности" Кирилл Буданов рассказал, как опыт работы в ГУР помогает ему на новой должности и назвал единство власти и общества ключевым фактором для развития государства и победы.

Также мы писали о заявлениях руководителя ОП о необходимости срочного поиска новых технологических способов безопасности для стран, которые не имеют собственного ядерного оружия.