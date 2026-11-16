Міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Суспільству не варто чекати дива після війни, а демобілізація розтягнеться на роки. За словами міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, Україна наразі взагалі не готова до масового повернення військових. Якщо просто відкрити кордони, ветерани виїдуть, тому уряд мусить терміново створювати робочі місця та стимули для бізнесу.

Про це Віталій Кім розповів в інтерв'ю для "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

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Коли закінчиться війна в Україні

Швидкого фіналу російської агресії не буде. В інтерв'ю виданню "РБК-Україна" міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявив, що бойові дії припиняться лише після того, як усім стане "дуже-дуже-дуже важко". За його словами, нинішня ситуація навіть не порівнюється з тим, що свого часу довелося пережити Харкову, Херсону чи Миколаєву.

Росія вже відчуває наближення власної економічної кризи і намагається реагувати. Проте Москва досі хоче миру виключно на своїх умовах, які категорично не підходять Києву. Кім прогнозує, що переговори йтимуть паралельно з тим, як країни нарощуватимуть проблеми одна одній.

Як Віталій Кім оцінює шанси на демобілізацію

Швидкого повернення військових з фронту також не варто чекати. Міністр визнав, що Україна абсолютно не готова до масової демобілізації. Кім назвав свої слова непопулярними на тлі загальних обіцянок політиків про швидке повоєнне відновлення. Як аргумент він навів приклад Другої світової війни, коли війська розпускали додому протягом семи років — з 1945-го до 1952-го.

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Та головна небезпека після війни за оцінками Віталія Кіма полягає у відсутності бази для повернення людей. Міністр попереджає про серйозні демографічні ризики після скасування воєнного стану.

"Давайте відверто: якщо відкрити кордони, люди поїдуть. Ветеран має кудись повертатися, мати роботу та можливість забезпечувати себе", — констатував очільник міністерства.

Аби втримати людей, уряду треба готувати економіку вже сьогодні. Це зона відповідальності не лише профільного міністерства, а всього Кабміну. Наразі Мінветеранів розробляє навчальні програми та готує законодавчі зміни. Мета у тому, щоб спростити життя бізнесу і дати підприємцям стимули, щоб вони офіційно працевлаштовували колишніх військових та платили податки.

Зміниться і сам підхід до фінансової підтримки. Під час розмови посадовець пояснив, чому на вулицях досі можна зустріти військових, які просять про допомогу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що раніше Віталій Кім заявляв, що понад 60% українських ветеранів незадоволені роботою профільного міністерства, адже більшість захисників елементарно не знає, на які послуги та пільги може розраховувати.

Очільник Мінветеранів Віталій Кім також анонсував програми фізичної та психологічної реабілітації для військових разом із їхніми сім'ями, аби допомогти родинам адаптуватися після фронту. Крім того, міністр пропонує фінансово стимулювати бізнес, який бере на роботу захисників, і прибрати застарілі вимоги до робочих місць та охорони праці, оскільки податкові чи митні пільги наразі блокують обмеження міжнародних партнерів.

На перспективу ж 2027 року, як розповів Кирило Буданов, держава планує підготувати Ветеранський кодекс, спростити доступ до лікування, протезування й соцгарантій, а також активніше залучати колишніх військових до роботи в органах влади, держкомпаніях і місцевому самоврядуванні.