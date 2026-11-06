Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім вважає, що держава має запровадити фінансові стимули для роботодавців, які офіційно працевлаштовують ветеранів. Також урядовець повідомив про необхідність переглянути застарілі вимоги до робочих місць і правил охорони праці, які нині можуть заважати ветеранам обіймати окремі посади. Водночас податкові пільги та послаблення щодо ввізного мита для бізнесу наразі неможливі через обмеження з боку міжнародних партнерів.

Про це Віталій Кім сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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В Україні хочуть спростити вимоги до роботи ветеранів

За словами Кіма, зараз застарілі державні стандарти та вимоги з охорони праці можуть обмежувати можливості роботодавців брати ветеранів на окремі посади.

Як приклад міністр навів професію екскаваторника. Він пояснив, що ветерани можуть добре працювати з технікою, однак чинні вимоги не завжди дозволяють оформити їх на таку роботу.

"Ми маємо це спростити. Ми маємо це адаптувати під сучасні умови для того, щоб бізнес міг взяти на роботу", — сказав Кім.

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Компенсації бізнесу за працевлаштування ветеранів

"Що стосується стимулів економічних і компенсацій для бізнесу, обов'язково це треба робити для того, щоб стимулювати економічну активність бізнесу і ветеранів в тому числі", — сказав міністр.

За словами Віталія Кіма, зараз в Україні близько 330 тисяч ветеранів офіційно не працюють. Водночас приблизно 220 тисяч із них фактично мають роботу, але працюють неофіційно та не сплачують податки.

Міністр вважає, що фінансові стимули допоможуть змінити цю ситуацію. Вони мають зробити офіційне працевлаштування вигідним як для роботодавців, так і для самих ветеранів.

Ветерани також зможуть офіційно працювати як фізичні особи-підприємці та сплачувати податки. За задумом міністра, це допоможе вивести частину зайнятих людей із тіні та збільшити надходження до бюджету.

Додаткові кошти держава зможе спрямовувати на соціальні програми для ветеранів. Зокрема, на житлову підтримку та одноразову грошову допомогу.

Чому бізнесу не можуть надати податкові пільги

Водночас запровадити податкові пільги або послабити ввізне мито для роботодавців Україна наразі не може. Кім пояснив, що такі рішення обмежені умовами підтримки з боку міжнародних партнерів.

Тому, за його словами, державі потрібно шукати інші способи заохотити компанії офіційно наймати ветеранів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Мінветеранів готує програми перенавчання для людей, які через війну не зможуть повернутися до своєї попередньої професії. Завдяки цим програмам ветерани зможуть опанувати нові спеціальності.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні планують змінити систему супроводу ветеранів. Для фахівців хочуть запровадити єдині державні стандарти роботи. Їхню ефективність оцінюватимуть за кількістю вирішених справ, а не проведених консультацій. Крім того, планують змінити порядок взаємодії з ветеранами.