Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким считает, что государство должно ввести финансовые стимулы для работодателей, официально трудоустраивающих ветеранов. Также чиновник сообщил о необходимости пересмотреть устаревшие требования к рабочим местам и правилам охраны труда, которые в настоящее время могут мешать ветеранам занимать отдельные должности. В то же время налоговые льготы и послабления в отношении ввозных пошлин для бизнеса пока невозможны из-за ограничений со стороны международных партнеров.

Об этом Виталий Ким сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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В Украине хотят упростить требования к трудоустройству ветеранов

По словам Кима, в настоящее время устаревшие государственные стандарты и требования по охране труда могут ограничивать возможности работодателей принимать ветеранов на отдельные должности.

В качестве примера министр привёл профессию экскаваторщика. Он пояснил, что ветераны могут хорошо работать с техникой, однако действующие требования не всегда позволяют оформить их на такую работу.

"Мы должны это упростить. Мы должны адаптировать это к современным условиям, чтобы бизнес мог принять их на работу", — сказал Ким.

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Компенсации бизнесу за трудоустройство ветеранов

"Что касается экономических стимулов и компенсаций для бизнеса, это обязательно нужно делать для того, чтобы стимулировать экономическую активность бизнеса и ветеранов в том числе", — сказал министр.

По словам Виталия Кима, сейчас в Украине около 330 тысяч ветеранов официально не работают. В то же время примерно 220 тысяч из них фактически имеют работу, но работают неофициально и не платят налоги.

Министр считает, что финансовые стимулы помогут изменить эту ситуацию. Они должны сделать официальное трудоустройство выгодным как для работодателей, так и для самих ветеранов.

Ветераны также смогут официально работать в качестве физических лиц-предпринимателей и платить налоги. По замыслу министра, это поможет вывести часть занятых людей из тени и увеличить поступления в бюджет.

Дополнительные средства государство сможет направлять на социальные программы для ветеранов. В частности, на жилищную поддержку и единовременную денежную помощь.

Почему бизнесу не могут предоставить налоговые льготы

В то же время ввести налоговые льготы или снизить импортные пошлины для работодателей Украина пока не может. Ким пояснил, что такие решения ограничены условиями поддержки со стороны международных партнеров.

Поэтому, по его словам, государству нужно искать другие способы стимулировать компании официально нанимать ветеранов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Минветеранов готовит программы переобучения для людей, которые из-за войны не смогут вернуться к своей прежней профессии. Благодаря этим программам ветераны смогут освоить новые специальности.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине планируют изменить систему сопровождения ветеранов. Для специалистов хотят ввести единые государственные стандарты работы. Их эффективность будут оценивать по количеству решенных дел, а не проведенных консультаций. Кроме того, планируется изменить порядок взаимодействия с ветеранами.