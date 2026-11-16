Министр по делам ветеранов Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Обществу не стоит ждать чуда после войны, а демобилизация растянется на годы. По словам министра по делам ветеранов Виталия Кима, Украина пока вообще не готова к массовому возвращению военных. Если просто открыть границы, ветераны уедут, поэтому правительство должно срочно создавать рабочие места и стимулы для бизнеса.

Об этом Виталий Ким рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

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Когда закончится война в Украине

Быстрого завершения российской агрессии не будет. В интервью изданию «РБК-Украина» министр по делам ветеранов Виталий Ким заявил, что боевые действия прекратятся только после того, как всем станет «очень-очень-очень тяжело». По его словам, нынешняя ситуация даже не сравнится с тем, что в свое время пришлось пережить Харькову, Херсону или Николаеву.

Россия уже ощущает приближение собственного экономического кризиса и пытается реагировать. Однако Москва по-прежнему хочет мира исключительно на своих условиях, которые категорически не устраивают Киев. Ким прогнозирует, что переговоры будут идти параллельно с тем, как страны будут создавать проблемы друг другу.

Как Виталий Ким оценивает шансы на демобилизацию

Быстрого возвращения военных с фронта также не стоит ждать. Министр признал, что Украина абсолютно не готова к массовой демобилизации. Ким назвал свои слова непопулярными на фоне общих обещаний политиков о быстром послевоенном восстановлении. В качестве аргумента он привёл пример Второй мировой войны, когда войска распускали домой в течение семи лет — с 1945-го по 1952-й.

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Но главная опасность после войны, по оценкам Виталия Кима, заключается в отсутствии базы для возвращения людей. Министр предупреждает о серьезных демографических рисках после отмены военного положения.

"Давайте откровенно: если открыть границы, люди уедут. Ветеран должен иметь куда вернуться, иметь работу и возможность обеспечивать себя", — констатировал глава министерства.

Чтобы удержать людей, правительству нужно готовить экономику уже сегодня. Это сфера ответственности не только профильного министерства, но и всего Кабмина. Сейчас Минветеранов разрабатывает учебные программы и готовит законодательные изменения. Цель состоит в том, чтобы упростить жизнь бизнеса и дать предпринимателям стимулы, чтобы они официально трудоустраивали бывших военных и платили налоги.

Изменится и сам подход к финансовой поддержке. В ходе беседы чиновник объяснил, почему на улицах до сих пор можно встретить военных, просящих о помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Виталий Ким заявлял, что более 60% украинских ветеранов недовольны работой профильного министерства, ведь большинство защитников просто не знает, на какие услуги и льготы может рассчитывать.

Глава Минветеранов Виталий Ким также анонсировал программы физической и психологической реабилитации для военных вместе с их семьями, чтобы помочь семьям адаптироваться после фронта. Кроме того, министр предлагает финансово стимулировать бизнес, принимающий на работу защитников, и отменить устаревшие требования к рабочим местам и охране труда, поскольку налоговые или таможенные льготы в настоящее время блокируются ограничениями международных партнеров.

Что касается перспектив на 2027 год, как рассказал Кирилл Буданов, государство планирует подготовить Кодекс ветеранов, упростить доступ к лечению, протезирования и социальных гарантий, а также более активно привлекать бывших военных к работе в органах власти, госкомпаниях и местном самоуправлении.