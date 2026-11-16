Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Демобилизация продлится годами: Ким дал жесткий прогноз

Демобилизация продлится годами: Ким дал жесткий прогноз

Ua ru
16 ноября 2026 10:53
Открытые границы и отток ветеранов: Ким предупредил правительство Новини.LIVE
Министр по делам ветеранов Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Обществу не стоит ждать чуда после войны, а демобилизация растянется на годы. По словам министра по делам ветеранов Виталия Кима, Украина пока вообще не готова к массовому возвращению военных. Если просто открыть границы, ветераны уедут, поэтому правительство должно срочно создавать рабочие места и стимулы для бизнеса.

Об этом Виталий Ким рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Реклама

Когда закончится война в Украине

Быстрого завершения российской агрессии не будет. В интервью изданию «РБК-Украина» министр по делам ветеранов Виталий Ким заявил, что боевые действия прекратятся только после того, как всем станет «очень-очень-очень тяжело». По его словам, нынешняя ситуация даже не сравнится с тем, что в свое время пришлось пережить Харькову, Херсону или Николаеву.

Россия уже ощущает приближение собственного экономического кризиса и пытается реагировать. Однако Москва по-прежнему хочет мира исключительно на своих условиях, которые категорически не устраивают Киев. Ким прогнозирует, что переговоры будут идти параллельно с тем, как страны будут создавать проблемы друг другу.

Как Виталий Ким оценивает шансы на демобилизацию

Быстрого возвращения военных с фронта также не стоит ждать. Министр признал, что Украина абсолютно не готова к массовой демобилизации. Ким назвал свои слова непопулярными на фоне общих обещаний политиков о быстром послевоенном восстановлении. В качестве аргумента он привёл пример Второй мировой войны, когда войска распускали домой в течение семи лет — с 1945-го по 1952-й.

Читайте также:

Но главная опасность после войны, по оценкам Виталия Кима, заключается в отсутствии базы для возвращения людей. Министр предупреждает о серьезных демографических рисках после отмены военного положения.

"Давайте откровенно: если открыть границы, люди уедут. Ветеран должен иметь куда вернуться, иметь работу и возможность обеспечивать себя", — констатировал глава министерства.

Чтобы удержать людей, правительству нужно готовить экономику уже сегодня. Это сфера ответственности не только профильного министерства, но и всего Кабмина. Сейчас Минветеранов разрабатывает учебные программы и готовит законодательные изменения. Цель состоит в том, чтобы упростить жизнь бизнеса и дать предпринимателям стимулы, чтобы они официально трудоустраивали бывших военных и платили налоги.

Изменится и сам подход к финансовой поддержке. В ходе беседы чиновник объяснил, почему на улицах до сих пор можно встретить военных, просящих о помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Виталий Ким заявлял, что более 60% украинских ветеранов недовольны работой профильного министерства, ведь большинство защитников просто не знает, на какие услуги и льготы может рассчитывать.

Глава Минветеранов Виталий Ким также анонсировал программы физической и психологической реабилитации для военных вместе с их семьями, чтобы помочь семьям адаптироваться после фронта. Кроме того, министр предлагает финансово стимулировать бизнес, принимающий на работу защитников, и отменить устаревшие требования к рабочим местам и охране труда, поскольку налоговые или таможенные льготы в настоящее время блокируются ограничениями международных партнеров.

Что касается перспектив на 2027 год, как рассказал Кирилл Буданов, государство планирует подготовить Кодекс ветеранов, упростить доступ к лечению, протезирования и социальных гарантий, а также более активно привлекать бывших военных к работе в органах власти, госкомпаниях и местном самоуправлении.

ветераны Виталий Ким перемирие война в Украине Минветеранов
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации