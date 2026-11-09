Буданов про ветеранську політику, Ветеранський кодекс і роботу ветеранів у владі

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: форум "Архітектура безпеки"

Кирило Буданов розповів, які зміни планують запровадити у ветеранській політиці України у 2027 році та як держава має підтримувати захисників після повернення зі служби. Серед пріоритетів він назвав спрощення доступу до медичної допомоги, протезування і соціальних гарантій, підготовку Ветеранського кодексу, а також залучення ветеранів до роботи в органах влади, державних компаніях і місцевому самоврядуванні.

Про це голова Офісу Президента розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Я дивлюся на ветеранську політику як на частину безпеки держави. Люди, які витримали найважчий іспит цієї війни, є найбільш перевіреним кадровим ресурсом, який країна має сьогодні, і держава стає міцнішою з кожним ветераном, який повернувся в управління, економіку чи громаду як повноцінний учасник. Тому моє завдання як голови Координаційної ради — збудувати систему, в якій захист і підтримка ветерана поєднані з реальною можливістю працювати на державу, а результат вимірюється кількістю людей, які цю можливість отримали. Кирило Буданов

— Кириле Олексійовичу, ви очолюєте Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів та їхніх родин. Яку особисту роль ви відводите собі у формуванні нової ветеранської політики? Які конкретні зміни плануєте забезпечити вже у 2027 році?

— Координаційна рада — це місце, де держава перестає розмовляти з ветераном голосами окремих відомств і починає відповідати як єдине ціле. Свою роль я бачу саме в цьому: зводити за одним столом уряд, профільне міністерство, парламент, омбудсмена й самих ветеранів, давати відомствам конкретні завдання з термінами і перевіряти результат. Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини наприкінці літа показала, наскільки великою є відстань між тим, що записано в законах, і тим, що людина отримує на практиці. Після неї Рада визначила чотири напрями для Міністерства у справах ветеранів — медична допомога і протезування, перебудова системи супроводу, ветеранські простори, лікування та оздоровлення — і кожне відомство має свій перелік доручень.

У 2027 році я очікую кількох речей, які можна буде побачити і виміряти. По-перше, ветеран має отримувати медичну допомогу, протез і соціальні гарантії за одним маршрутом від звільнення зі служби, без повторного збору довідок по кабінетах; для цього відомства мають завершити електронну взаємодію між собою, а концепція Державної служби супроводу має перейти від паперу до перших підрозділів у громадах. По-друге, ветеранські простори мають працювати на людину, і оцінювати їх ми будемо за тим, скільки реальних запитів вони закрили. По-третє, з відновленням конкурсів на державну службу перші ветерани мають прийти в органи влади вже за новими правилами, і Рада стежитиме, щоб пріоритетне право працювало в кожному конкурсі. І четверте — законодавча база ветеранської політики має набути цілісного вигляду.

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: форум "Архітектура безпеки"

— Сьогодні ветеранська політика регулюється численними нормативними актами. Чи підтримуєте ви ідею єдиного Ветеранського кодексу, який систематизує права, гарантії та механізми державної підтримки? Якою буде ваша участь у його підготовці та просуванні?

— Так, я підтримую кодифікацію. Сьогодні права ветерана розкидані по десятках актів, які писалися в різні роки і часто суперечать один одному, і кожна така суперечність на практиці обертається відмовою у кабінеті. Єдиний документ, де людина і чиновник бачать одні й ті самі правила, є умовою для того, щоб усі інші реформи — супровід, виплати, працевлаштування — працювали без тертя. Президент доручив уряду, парламенту і ветеранській спільноті опрацювати кодифікацію, уряд у листопаді минулого року схвалив проєкт, Міністерство у справах ветеранів активізувало роботу над ним цієї осені, а парламент готує базовий закон про гарантії для захисників, який має стати фундаментом майбутнього кодексу.

Моя участь полягатиме у трьох речах. Координаційна рада стане майданчиком, де узгоджуватимуться позиції уряду, профільного комітету Верховної Ради і ветеранських організацій, щоб документ не застряг між інституціями. Далі — я наполягатиму на тому, щоб кодекс описував разом зі статусами і практичні механізми: хто, в який термін і за яку процедуру надає гарантію. І третє — Офіс Президента супроводжуватиме цей документ на кожному етапі до ухвалення, бо для нас це пріоритет, який має бути доведений до кінця.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: форум "Архітектура безпеки"

— Ви говорите про необхідність залучення ветеранів до формування майбутнього України. Чи плануєте ви особисто запросити ветеранів до своєї команди в Офісі Президента, зокрема на управлінські посади? Чи може це стати практичним прикладом для інших державних інституцій?

— Я формую команду за принципом компетентності, і досвід людей, які пройшли війну, є для мене професійною перевагою. Люди з бойовим досвідом уже є серед тих, з ким я працюю щодня. З відновленням конкурсів Офіс Президента як державний орган застосовуватиме пріоритетне право ветеранів у власних конкурсах, і я вважаю правильним, щоб саме Офіс був серед перших, хто покаже, як ця норма працює на практиці, включно з управлінськими посадами.

Так, це має бути прикладом для інших інституцій — міністерств, обласних адміністрацій, державних компаній і громад. Людина, яка в умовах постійного ризику керувала підрозділом, планувала операції і відповідала за життя людей, здатна керувати департаментом чи комунальним підприємством. Завдання держави — дати їй зрозумілий шлях туди і підготовлений колектив, який готовий працювати поруч.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: форум "Архітектура безпеки"

— Чи підтримуєте ви створення окремої державної програми підготовки ветеранів до роботи в органах влади, державних компаніях та місцевому самоврядуванні? Хто має відповідати за її реалізацію і якими мають бути перші результати?

— Підтримую, і частина цієї роботи вже розпочата. Національне агентство з питань державної служби разом із ветеранськими організаціями запустило стажування ветеранів в органах влади та навчання самих органів до роботи з ними, на 2027 рік заплановано окрему програму професійного розвитку ветеранів на публічній службі, а уряд затвердив державну цільову програму "Ветеран.Робота" на 2026–2027 роки. Усі ці елементи мають бути зібрані в єдину державну програму з чітким маршрутом: визнання компетенцій, здобутих під час служби, підготовка до конкурсних процедур, стажування, наставництво на першому році роботи.

Відповідальність має бути персональною. За програму в частині державної служби та місцевого самоврядування має відповідати Національне агентство з питань державної служби, за професійну адаптацію і підготовку — Міністерство у справах ветеранів, за державні компанії — Міністерство економіки та Фонд державного майна, а Координаційна рада здійснюватиме загальну координацію та контроль за результатами. Перші результати я очікую побачити вже у 2027 році, і вони мають бути вимірюваними: кількість ветеранів, які пройшли підготовку, кількість призначених за результатами конкурсів, кількість органів і компаній, що відкрили для них стажування. Саме за цими цифрами суспільство має право оцінювати і уряд, і Раду, і мене особисто.