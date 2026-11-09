Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов назвав пріоритети ветеранської політики на 2027 рік

Буданов назвав пріоритети ветеранської політики на 2027 рік

Ua ru
9 листопада 2026 16:21
Ексклюзив
Буданов про ветеранську політику, Ветеранський кодекс і роботу ветеранів у владі
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: форум "Архітектура безпеки"

Кирило Буданов розповів, які зміни планують запровадити у ветеранській політиці України у 2027 році та як держава має підтримувати захисників після повернення зі служби. Серед пріоритетів він назвав спрощення доступу до медичної допомоги, протезування і соціальних гарантій, підготовку Ветеранського кодексу, а також залучення ветеранів до роботи в органах влади, державних компаніях і місцевому самоврядуванні.

Про це голова Офісу Президента розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Я дивлюся на ветеранську політику як на частину безпеки держави. Люди, які витримали найважчий іспит цієї війни, є найбільш перевіреним кадровим ресурсом, який країна має сьогодні, і держава стає міцнішою з кожним ветераном, який повернувся в управління, економіку чи громаду як повноцінний учасник. Тому моє завдання як голови Координаційної ради — збудувати систему, в якій захист і підтримка ветерана поєднані з реальною можливістю працювати на державу, а результат вимірюється кількістю людей, які цю можливість отримали. Кирило Буданов

— Кириле Олексійовичу, ви очолюєте Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів та їхніх родин. Яку особисту роль ви відводите собі у формуванні нової ветеранської політики? Які конкретні зміни плануєте забезпечити вже у 2027 році?

— Координаційна рада — це місце, де держава перестає розмовляти з ветераном голосами окремих відомств і починає відповідати як єдине ціле. Свою роль я бачу саме в цьому: зводити за одним столом уряд, профільне міністерство, парламент, омбудсмена й самих ветеранів, давати відомствам конкретні завдання з термінами і перевіряти результат. Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини наприкінці літа показала, наскільки великою є відстань між тим, що записано в законах, і тим, що людина отримує на практиці. Після неї Рада визначила чотири напрями для Міністерства у справах ветеранів — медична допомога і протезування, перебудова системи супроводу, ветеранські простори, лікування та оздоровлення — і кожне відомство має свій перелік доручень.

У 2027 році я очікую кількох речей, які можна буде побачити і виміряти. По-перше, ветеран має отримувати медичну допомогу, протез і соціальні гарантії за одним маршрутом від звільнення зі служби, без повторного збору довідок по кабінетах; для цього відомства мають завершити електронну взаємодію між собою, а концепція Державної служби супроводу має перейти від паперу до перших підрозділів у громадах. По-друге, ветеранські простори мають працювати на людину, і оцінювати їх ми будемо за тим, скільки реальних запитів вони закрили. По-третє, з відновленням конкурсів на державну службу перші ветерани мають прийти в органи влади вже за новими правилами, і Рада стежитиме, щоб пріоритетне право працювало в кожному конкурсі. І четверте — законодавча база ветеранської політики має набути цілісного вигляду.

Читайте також:
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: форум "Архітектура безпеки"

— Сьогодні ветеранська політика регулюється численними нормативними актами. Чи підтримуєте ви ідею єдиного Ветеранського кодексу, який систематизує права, гарантії та механізми державної підтримки? Якою буде ваша участь у його підготовці та просуванні?

— Так, я підтримую кодифікацію. Сьогодні права ветерана розкидані по десятках актів, які писалися в різні роки і часто суперечать один одному, і кожна така суперечність на практиці обертається відмовою у кабінеті. Єдиний документ, де людина і чиновник бачать одні й ті самі правила, є умовою для того, щоб усі інші реформи — супровід, виплати, працевлаштування — працювали без тертя. Президент доручив уряду, парламенту і ветеранській спільноті опрацювати кодифікацію, уряд у листопаді минулого року схвалив проєкт, Міністерство у справах ветеранів активізувало роботу над ним цієї осені, а парламент готує базовий закон про гарантії для захисників, який має стати фундаментом майбутнього кодексу.

Моя участь полягатиме у трьох речах. Координаційна рада стане майданчиком, де узгоджуватимуться позиції уряду, профільного комітету Верховної Ради і ветеранських організацій, щоб документ не застряг між інституціями. Далі — я наполягатиму на тому, щоб кодекс описував разом зі статусами і практичні механізми: хто, в який термін і за яку процедуру надає гарантію. І третє — Офіс Президента супроводжуватиме цей документ на кожному етапі до ухвалення, бо для нас це пріоритет, який має бути доведений до кінця.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: форум "Архітектура безпеки"

— Ви говорите про необхідність залучення ветеранів до формування майбутнього України. Чи плануєте ви особисто запросити ветеранів до своєї команди в Офісі Президента, зокрема на управлінські посади? Чи може це стати практичним прикладом для інших державних інституцій?

— Я формую команду за принципом компетентності, і досвід людей, які пройшли війну, є для мене професійною перевагою. Люди з бойовим досвідом уже є серед тих, з ким я працюю щодня. З відновленням конкурсів Офіс Президента як державний орган застосовуватиме пріоритетне право ветеранів у власних конкурсах, і я вважаю правильним, щоб саме Офіс був серед перших, хто покаже, як ця норма працює на практиці, включно з управлінськими посадами.

Так, це має бути прикладом для інших інституцій — міністерств, обласних адміністрацій, державних компаній і громад. Людина, яка в умовах постійного ризику керувала підрозділом, планувала операції і відповідала за життя людей, здатна керувати департаментом чи комунальним підприємством. Завдання держави — дати їй зрозумілий шлях туди і підготовлений колектив, який готовий працювати поруч.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: форум "Архітектура безпеки"

— Чи підтримуєте ви створення окремої державної програми підготовки ветеранів до роботи в органах влади, державних компаніях та місцевому самоврядуванні? Хто має відповідати за її реалізацію і якими мають бути перші результати?

— Підтримую, і частина цієї роботи вже розпочата. Національне агентство з питань державної служби разом із ветеранськими організаціями запустило стажування ветеранів в органах влади та навчання самих органів до роботи з ними, на 2027 рік заплановано окрему програму професійного розвитку ветеранів на публічній службі, а уряд затвердив державну цільову програму "Ветеран.Робота" на 2026–2027 роки. Усі ці елементи мають бути зібрані в єдину державну програму з чітким маршрутом: визнання компетенцій, здобутих під час служби, підготовка до конкурсних процедур, стажування, наставництво на першому році роботи.

Відповідальність має бути персональною. За програму в частині державної служби та місцевого самоврядування має відповідати Національне агентство з питань державної служби, за професійну адаптацію і підготовку — Міністерство у справах ветеранів, за державні компанії — Міністерство економіки та Фонд державного майна, а Координаційна рада здійснюватиме загальну координацію та контроль за результатами. Перші результати я очікую побачити вже у 2027 році, і вони мають бути вимірюваними: кількість ветеранів, які пройшли підготовку, кількість призначених за результатами конкурсів, кількість органів і компаній, що відкрили для них стажування. Саме за цими цифрами суспільство має право оцінювати і уряд, і Раду, і мене особисто.

Офіс президента ветерани Кирило Буданов Мінветеранів держслужбовці
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації