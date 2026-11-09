Буданов о политике в отношении ветеранов, Кодексе ветеранов и работе ветеранов в органах власти

Буданов назвал приоритеты политики в отношении ветеранов на 2027 год
Кирилл Буданов рассказал, какие изменения планируется внести в политику Украины в отношении ветеранов в 2027 году и как государство должно поддерживать защитников после возвращения со службы. Среди приоритетов он назвал упрощение доступа к медицинской помощи, протезированию и социальным гарантиям, подготовку Кодекса ветеранов, а также привлечение ветеранов к работе в органах власти, государственных компаниях и местном самоуправлении.
Об этом глава Офиса Президента рассказал в интервью Новини.LIVE.
— Кирилл Алексеевич, вы возглавляете Координационный совет по вопросам защиты прав ветеранов и их семей. Какую личную роль вы отводите себе в формировании новой ветеранской политики? Какие конкретные изменения планируете обеспечить уже в 2027 году?
— Координационный совет — это место, где государство перестает общаться с ветеранами голосами отдельных ведомств и начинает выступать как единое целое. Свою роль я вижу именно в этом: собирать за одним столом правительство, профильное министерство, парламент, омбудсмена и самих ветеранов, ставить перед ведомствами конкретные задачи со сроками и проверять результат. Доклад Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в конце лета показал, насколько велико расстояние между тем, что записано в законах, и тем, что человек получает на практике. После этого Рада определила четыре направления для Министерства по делам ветеранов — медицинская помощь и протезирование, перестройка системы сопровождения, ветеранские пространства, лечение и оздоровление — и у каждого ведомства есть свой перечень поручений.
В 2027 году я ожидаю нескольких вещей, которые можно будет увидеть и измерить. Во-первых, ветеран должен получать медицинскую помощь, протез и социальные гарантии по единой схеме с момента увольнения со службы, без повторного сбора справок по кабинетам; для этого ведомства должны наладить электронное взаимодействие между собой, а концепция Государственной службы сопровождения должна перейти от бумаги к первым подразделениям в общинах. Во-вторых, ветеранские центры должны работать на благо человека, и оценивать их мы будем по тому, сколько реальных запросов они удовлетворили. В-третьих, с возобновлением конкурсов на государственную службу первые ветераны должны прийти в органы власти уже по новым правилам, и Рада будет следить за тем, чтобы приоритетное право соблюдалось в каждом конкурсе. И в-четвертых — законодательная база ветеранской политики должна приобрести целостный облик.
— Сегодня политика в отношении ветеранов регулируется многочисленными нормативными актами. Поддерживаете ли вы идею единого Ветеранского кодекса, который систематизирует права, гарантии и механизмы государственной поддержки? Каким будет ваше участие в его подготовке и продвижении?
— Да, я поддерживаю кодификацию. Сегодня права ветерана разбросаны по десяткам актов, которые писались в разные годы и часто противоречат друг другу, и каждое такое противоречие на практике оборачивается отказом в кабинете. Единый документ, в котором и человек, и чиновник видят одни и те же правила, является условием для того, чтобы все остальные реформы — сопровождение, выплаты, трудоустройство — работали без трений. Президент поручил правительству, парламенту и ветеранскому сообществу проработать кодификацию, правительство в ноябре прошлого года одобрило проект, Министерство по делам ветеранов активизировало работу над ним этой осенью, а парламент готовит базовый закон о гарантиях для защитников, который должен стать фундаментом будущего кодекса.
Мое участие будет заключаться в трёх вещах. Координационный совет станет площадкой, где будут согласовываться позиции правительства, профильного комитета Верховной Рады и ветеранских организаций, чтобы документ не застрял между институтами. Далее — я буду настаивать на том, чтобы кодекс описывал наряду со статусами и практические механизмы: кто, в какой срок и по какой процедуре предоставляет гарантию. И третье — Офис Президента будет сопровождать этот документ на каждом этапе до его принятия, потому что для нас это приоритет, который должен быть доведен до конца.
— Вы говорите о необходимости привлечения ветеранов к формированию будущего Украины. Планируете ли вы лично пригласить ветеранов в свою команду в Офисе Президента, в частности на руководящие должности? Может ли это стать практическим примером для других государственных институтов?
— Я формирую команду по принципу компетентности, и опыт людей, прошедших войну, является для меня профессиональным преимуществом. Люди с боевым опытом уже есть среди тех, с кем я работаю каждый день. С возобновлением конкурсов Офис Президента как государственный орган будет применять приоритетное право ветеранов в своих конкурсах, и я считаю правильным, чтобы именно Офис был среди первых, кто покажет, как эта норма работает на практике, в том числе в отношении руководящих должностей.
Да, это должно стать примером для других институтов — министерств, областных администраций, государственных компаний и общин. Человек, который в условиях постоянного риска руководил подразделением, планировал операции и отвечал за жизни людей, способен руководить департаментом или коммунальным предприятием. Задача государства — предоставить ему понятный путь к этому и подготовленный коллектив, готовый работать бок о бок.
— Поддерживаете ли вы создание отдельной государственной программы подготовки ветеранов к работе в органах власти, государственных компаниях и местном самоуправлении? Кто должен отвечать за её реализацию и какими должны быть первые результаты?
— Поддерживаю, и часть этой работы уже начата. Национальное агентство по вопросам государственной службы совместно с ветеранскими организациями запустило стажировку ветеранов в органах власти и обучение самих органов работе с ними, на 2027 год запланирована отдельная программа профессионального развития ветеранов на государственной службе, а правительство утвердило государственную целевую программу "Ветеран.Работа" на 2026–2027 годы. Все эти элементы должны быть объединены в единую государственную программу с четким планом действий: признание компетенций, приобретенных во время службы, подготовка к конкурсным процедурам, стажировка, наставничество в первый год работы.
Ответственность должна быть персональной. За программу в части государственной службы и местного самоуправления должно отвечать Национальное агентство по вопросам государственной службы, за профессиональную адаптацию и подготовку — Министерство по делам ветеранов, за государственные компании — Министерство экономики и Фонд государственного имущества, а Координационный совет будет осуществлять общую координацию и контроль за результатами. Первые результаты я ожидаю увидеть уже в 2027 году, и они должны быть измеримыми: количество ветеранов, прошедших подготовку, количество назначенных по результатам конкурсов, количество органов и компаний, открывших для них стажировки. Именно по этим цифрам общество имеет право оценивать и правительство, и Раду, и меня лично.