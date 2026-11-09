Буданов о политике в отношении ветеранов, Кодексе ветеранов и работе ветеранов в органах власти

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: форум "Архитектура безопасности"

Кирилл Буданов рассказал, какие изменения планируется внести в политику Украины в отношении ветеранов в 2027 году и как государство должно поддерживать защитников после возвращения со службы. Среди приоритетов он назвал упрощение доступа к медицинской помощи, протезированию и социальным гарантиям, подготовку Кодекса ветеранов, а также привлечение ветеранов к работе в органах власти, государственных компаниях и местном самоуправлении.

Об этом глава Офиса Президента рассказал в интервью Новини.LIVE.

Я рассматриваю политику в отношении ветеранов как часть безопасности государства. Люди, которые выдержали самое тяжелое испытание этой войны, являются самым проверенным кадровым ресурсом, которым страна располагает сегодня, и государство становится крепче с каждым ветераном, вернувшимся в органы управления, экономику или общество в качестве полноценного участника. Поэтому моя задача как главы Координационного совета — построить систему, в которой защита и поддержка ветерана сочетаются с реальной возможностью работать на государство, а результат измеряется количеством людей, получивших эту возможность. Кирилл Буданов

— Кирилл Алексеевич, вы возглавляете Координационный совет по вопросам защиты прав ветеранов и их семей. Какую личную роль вы отводите себе в формировании новой ветеранской политики? Какие конкретные изменения планируете обеспечить уже в 2027 году?

— Координационный совет — это место, где государство перестает общаться с ветеранами голосами отдельных ведомств и начинает выступать как единое целое. Свою роль я вижу именно в этом: собирать за одним столом правительство, профильное министерство, парламент, омбудсмена и самих ветеранов, ставить перед ведомствами конкретные задачи со сроками и проверять результат. Доклад Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в конце лета показал, насколько велико расстояние между тем, что записано в законах, и тем, что человек получает на практике. После этого Рада определила четыре направления для Министерства по делам ветеранов — медицинская помощь и протезирование, перестройка системы сопровождения, ветеранские пространства, лечение и оздоровление — и у каждого ведомства есть свой перечень поручений.

В 2027 году я ожидаю нескольких вещей, которые можно будет увидеть и измерить. Во-первых, ветеран должен получать медицинскую помощь, протез и социальные гарантии по единой схеме с момента увольнения со службы, без повторного сбора справок по кабинетам; для этого ведомства должны наладить электронное взаимодействие между собой, а концепция Государственной службы сопровождения должна перейти от бумаги к первым подразделениям в общинах. Во-вторых, ветеранские центры должны работать на благо человека, и оценивать их мы будем по тому, сколько реальных запросов они удовлетворили. В-третьих, с возобновлением конкурсов на государственную службу первые ветераны должны прийти в органы власти уже по новым правилам, и Рада будет следить за тем, чтобы приоритетное право соблюдалось в каждом конкурсе. И в-четвертых — законодательная база ветеранской политики должна приобрести целостный облик.

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Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: форум "Архитектура безопасности"

— Сегодня политика в отношении ветеранов регулируется многочисленными нормативными актами. Поддерживаете ли вы идею единого Ветеранского кодекса, который систематизирует права, гарантии и механизмы государственной поддержки? Каким будет ваше участие в его подготовке и продвижении?

— Да, я поддерживаю кодификацию. Сегодня права ветерана разбросаны по десяткам актов, которые писались в разные годы и часто противоречат друг другу, и каждое такое противоречие на практике оборачивается отказом в кабинете. Единый документ, в котором и человек, и чиновник видят одни и те же правила, является условием для того, чтобы все остальные реформы — сопровождение, выплаты, трудоустройство — работали без трений. Президент поручил правительству, парламенту и ветеранскому сообществу проработать кодификацию, правительство в ноябре прошлого года одобрило проект, Министерство по делам ветеранов активизировало работу над ним этой осенью, а парламент готовит базовый закон о гарантиях для защитников, который должен стать фундаментом будущего кодекса.

Мое участие будет заключаться в трёх вещах. Координационный совет станет площадкой, где будут согласовываться позиции правительства, профильного комитета Верховной Рады и ветеранских организаций, чтобы документ не застрял между институтами. Далее — я буду настаивать на том, чтобы кодекс описывал наряду со статусами и практические механизмы: кто, в какой срок и по какой процедуре предоставляет гарантию. И третье — Офис Президента будет сопровождать этот документ на каждом этапе до его принятия, потому что для нас это приоритет, который должен быть доведен до конца.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: форум "Архитектура безопасности"

— Вы говорите о необходимости привлечения ветеранов к формированию будущего Украины. Планируете ли вы лично пригласить ветеранов в свою команду в Офисе Президента, в частности на руководящие должности? Может ли это стать практическим примером для других государственных институтов?

— Я формирую команду по принципу компетентности, и опыт людей, прошедших войну, является для меня профессиональным преимуществом. Люди с боевым опытом уже есть среди тех, с кем я работаю каждый день. С возобновлением конкурсов Офис Президента как государственный орган будет применять приоритетное право ветеранов в своих конкурсах, и я считаю правильным, чтобы именно Офис был среди первых, кто покажет, как эта норма работает на практике, в том числе в отношении руководящих должностей.

Да, это должно стать примером для других институтов — министерств, областных администраций, государственных компаний и общин. Человек, который в условиях постоянного риска руководил подразделением, планировал операции и отвечал за жизни людей, способен руководить департаментом или коммунальным предприятием. Задача государства — предоставить ему понятный путь к этому и подготовленный коллектив, готовый работать бок о бок.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: форум "Архитектура безопасности"

— Поддерживаете ли вы создание отдельной государственной программы подготовки ветеранов к работе в органах власти, государственных компаниях и местном самоуправлении? Кто должен отвечать за её реализацию и какими должны быть первые результаты?

— Поддерживаю, и часть этой работы уже начата. Национальное агентство по вопросам государственной службы совместно с ветеранскими организациями запустило стажировку ветеранов в органах власти и обучение самих органов работе с ними, на 2027 год запланирована отдельная программа профессионального развития ветеранов на государственной службе, а правительство утвердило государственную целевую программу "Ветеран.Работа" на 2026–2027 годы. Все эти элементы должны быть объединены в единую государственную программу с четким планом действий: признание компетенций, приобретенных во время службы, подготовка к конкурсным процедурам, стажировка, наставничество в первый год работы.

Ответственность должна быть персональной. За программу в части государственной службы и местного самоуправления должно отвечать Национальное агентство по вопросам государственной службы, за профессиональную адаптацию и подготовку — Министерство по делам ветеранов, за государственные компании — Министерство экономики и Фонд государственного имущества, а Координационный совет будет осуществлять общую координацию и контроль за результатами. Первые результаты я ожидаю увидеть уже в 2027 году, и они должны быть измеримыми: количество ветеранов, прошедших подготовку, количество назначенных по результатам конкурсов, количество органов и компаний, открывших для них стажировки. Именно по этим цифрам общество имеет право оценивать и правительство, и Раду, и меня лично.