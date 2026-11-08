Кім: буде запроваджено реабілітацію ветеранів з сімʼями
Міністр у справах ветеранів Віталій Кім повідомив, що наразі в Україні планують запустити програми психологічної та фізичної реабілітації ветеранів разом з їх родинами. Така ініціатива має на меті допомогти сім'ям адаптуватись до повернення військовослужбовців з фронту.
Про це розповів Віталій Кім в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.
Як працюватимуть програми відновлення ветеранів із сім'ями
За словами Віталія Кіма, такий сімейний проєкт має допомогти родинам адаптуватись та порозумітись у непростих обставинах — повернення воїна з фронту. Передбачається спільне фізичне та психологічне відновлення, метою останнього є запобігання розпаду сімей. На думку Кіма, не варто забувати про те, який шлях проходять члени родини військового.
"В нас є програми реабілітації фізичної, психологічної саме ветеранів. Але ми забуваємо про сім’ї, які поруч, вони мають теж реабілітуватися. Бо ви ж знаєте: на війну пішла людина, а воює вся сім’я", — сказав він.
Мінветеранів прагне відновити санаторно-курортний формат відновлення в Україні. Там психологи будуть проводити професійну роботу з близькими людьми ветерана. Наразі ведуться перемовини з іноземними партнерами щодо розширення таких ініціатив за межами України.
Ми писали, що в цьому ж інтерв'ю Віталій Кім повідомив — в Україні вже визначили відповідальних за ветеранську політику у кожному міністерстві. Також планується змінити роботу супроводу ветеранів, працівники мають допомагати колишнім воїнам розв'язувати конкретні питання.
Новини.LIVE інформували, що за на думку Кіма, норми часів СРСР заважають ветеранам працевлаштуватись. Підприємства не завжди можуть брати колишнього військовослужбовця на роботу через застарілі законодавчі обмеження.