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Головна Новини дня Кім: буде запроваджено реабілітацію ветеранів з сімʼями

Кім: буде запроваджено реабілітацію ветеранів з сімʼями

Ua ru
8 листопада 2026 21:06
Ексклюзив
Буде запроваджено реабілітацію ветеранів з сімʼями - Кім facebook.com/mva.gov.ua
Міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім повідомив, що наразі в Україні планують запустити програми психологічної та фізичної реабілітації ветеранів разом з їх родинами. Така ініціатива має на меті допомогти сім'ям адаптуватись до повернення військовослужбовців з фронту.

Про це розповів Віталій Кім в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Як працюватимуть програми відновлення ветеранів із сім'ями

За словами Віталія Кіма, такий сімейний проєкт має допомогти родинам адаптуватись та порозумітись у непростих обставинах — повернення воїна з фронту. Передбачається спільне фізичне та психологічне відновлення, метою останнього є запобігання розпаду сімей. На думку Кіма, не варто забувати про те, який шлях проходять члени родини військового.

Кім: буде запроваджено реабілітацію ветеранів з сімʼями - фото 1"В нас є програми реабілітації фізичної, психологічної саме ветеранів. Але ми забуваємо про сім’ї, які поруч, вони мають теж реабілітуватися. Бо ви ж знаєте: на війну пішла людина, а воює вся сім’я", — сказав він.

Мінветеранів прагне відновити санаторно-курортний формат відновлення в Україні. Там психологи будуть проводити професійну роботу з близькими людьми ветерана. Наразі ведуться перемовини з іноземними партнерами щодо розширення таких ініціатив за межами України.

Ми писали, що в цьому ж інтерв'ю Віталій Кім повідомив — в Україні вже визначили відповідальних за ветеранську політику у кожному міністерстві. Також планується змінити роботу супроводу ветеранів, працівники мають допомагати колишнім воїнам розв'язувати конкретні питання.

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Новини.LIVE інформували, що за на думку Кіма, норми часів СРСР заважають ветеранам працевлаштуватись. Підприємства не завжди можуть брати колишнього військовослужбовця на роботу через застарілі законодавчі обмеження.

ветерани Віталій Кім війна в Україні військовослужбовці Мінветеранів
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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