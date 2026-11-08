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Головна Новини дня Кім: у кожному міністерстві буде відповідальний за ветеранську політику

Кім: у кожному міністерстві буде відповідальний за ветеранську політику

Ua ru
8 листопада 2026 13:54
Ексклюзив
У міністерствах призначили відповідальних за ветеранську політику: що зміниться facebook.com/mva.gov.ua
Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

В Україні визначили відповідальних за ветеранську політику в кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади. Вони особисто координуватимуть роботу за цим напрямом. Також держава планує змінити систему супроводу ветеранів, щоб фахівці не просто надавали консультації, а допомагали розв'язувати конкретні питання.

Про це міністр у справах ветеранів Віталій Кім розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Хто відповідатиме за ветеранську політику в міністерствах

За словами представника відомства, однією з головних проблем у цій сфері була недостатня взаємодія між міністерствами та іншими державними органами.

Для координації цього процесу створили координаційний штаб, співголовою якого став віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль. Крім того, у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади вже визначили заступника, який особисто відповідатиме за ветеранську політику.

Наразі роботу організували навколо 60 критичних процесів. За кожен із них закріпили відповідальних працівників як у Міністерстві у справах ветеранів, так і в інших відомствах.

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"Просто треба було створити систему зрозуміло з зрозумілими задачами, людьми, строками для того, щоб це виконувати", — пояснив представник міністерства.

Як зміниться супровід ветеранів

Окремо у відомстві планують реформувати роботу фахівців супроводу ветеранів. Нині їх наймають органи місцевого самоврядування, зокрема на комунальні підприємства та до лікарень. Вони здебільшого надають інформаційні послуги.

Натомість нова модель передбачає, що роботодавцем для таких фахівців стане держава. Це має дозволити запровадити єдині стандарти роботи та контролювати якість послуг. Кім пояснив, що багато фахівців самі є ветеранами й долучаються до цієї роботи передусім через бажання допомагати побратимам.

Також зміниться сам принцип надання допомоги. Замість переважно інформаційних послуг фахівці мають перейти до повноцінного супроводу ветерана.

"Ми хочемо змінити те, що це не інформаційна допомога, а сервісна", — зазначив він.

Для цього планують використовувати дані з відповідних реєстрів, зокрема отримувати інформацію від Міністерства оборони. Це дозволить самостійно знаходити ветеранів, які можуть не знати про існування фахівців супроводу, виходити з ними на зв'язок і допомагати отримувати необхідні документи та послуги.

Відповідно, зміниться й оцінювання ефективності роботи фахівців. Замість кількості звернень і консультацій враховуватимуть конкретні результати допомоги.

"Не кількість звернень, консультацій як KPI, а кількість вирішених справ для ветерана, кількість отриманих документів чи сервісів для ветерана", — наголосив міністр.

Головним результатом змін має стати спрощення доступу ветеранів до державної підтримки та зменшення бюрократії під час отримання необхідних послуг.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр у справах ветеранів Віталій Кім назвав застарілі радянські норми охорони праці однією з перешкод для працевлаштування захисників. Через законодавчі обмеження підприємства не завжди можуть брати на роботу ветеранів, зокрема тих, хто отримав інвалідність під час війни. 

Також Новини.LIVE писали, що близько 30 тисяч ветеранів і членів родин загиблих захисників очікують на житлові компенсації. У проєкті державного бюджету на 2027 рік для цього передбачили 6,9 млрд грн. За словами Віталія Кіма, протягом року житлом планують забезпечити орієнтовно 3–3,5 тисячі людей.

ветерани політики Віталій Кім війна в Україні Мінветеранів
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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