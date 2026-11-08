Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

В Украине определили лиц, ответственных за политику в отношении ветеранов, в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти. Они будут лично координировать работу в этом направлении. Также государство планирует изменить систему сопровождения ветеранов, чтобы специалисты не просто предоставляли консультации, а помогали решать конкретные вопросы.

Об этом министр по делам ветеранов Виталий Ким рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Кто будет отвечать за политику в отношении ветеранов в министерствах

По словам представителя ведомства, одной из главных проблем в этой сфере было недостаточное взаимодействие между министерствами и другими государственными органами.

Для координации этого процесса был создан координационный штаб, сопредседателем которого стал вице-премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме того, в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти уже определили заместителя, который лично будет отвечатьза ветеранскую политику.

На данный момент работа организована вокруг 60 критически важных процессов. За каждый из них закреплены ответственные сотрудники как в Министерстве по делам ветеранов, так и в других ведомствах.

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"Просто нужно было создать понятную систему с четкими задачами, людьми и сроками для того, чтобы это выполнялось", — пояснил представитель министерства.

Как изменится сопровождение ветеранов

Отдельно в ведомстве планируют реформировать работу специалистов по сопровождению ветеранов. Сейчас их нанимают органы местного самоуправления, в частности на коммунальные предприятия и в больницы. Они в основном предоставляют информационные услуги.

В свою очередь, новая модель предусматривает, что работодателем для таких специалистов станет государство. Это должно позволить ввести единые стандарты работы и контролировать качество услуг. Ким пояснил, что многие специалисты сами являются ветеранами и присоединяются к этой работе прежде всего из-за желания помогать сослуживцам.

Также изменится сам принцип оказания помощи. Вместо преимущественно информационных услуг специалисты должны перейти к полноценному сопровождению ветерана.

"Мы хотим изменить подход: это не информационная помощь, а сервисная", — отметил он.

Для этого планируется использовать данные из соответствующих реестров, в частности получать информацию от Министерства обороны. Это позволит самостоятельно находить ветеранов, которые могут не знать о существовании специалистов по сопровождению, выходить с ними на связь и помогать получать необходимые документы и услуги.

Соответственно, изменится и оценка эффективности работы специалистов. Вместо количества обращений и консультаций будут учитываться конкретные результаты оказанной помощи.

"Не количество обращений и консультаций в качестве KPI, а количество решенных дел для ветерана, количество полученных документов или услуг для ветерана", — подчеркнул министр.

Главным результатом изменений должно стать упрощение доступа ветеранов к государственной поддержке и сокращение бюрократии при получении необходимых услуг.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что министр по делам ветеранов Виталий Ким назвал устаревшие советские нормы охраны труда одним из препятствий для трудоустройства защитников. Из-за законодательных ограничений предприятия не всегда могут принимать на работу ветеранов, в частности тех, кто получил инвалидность во время войны.

Также Новини.LIVE писали, что около 30 тысяч ветеранов и членов семей погибших защитников ожидают жилищных компенсаций. В проекте государственного бюджета на 2027 год на эти цели предусмотрено 6,9 млрд грн. По словам Виталия Кима, в течение года жильем планируется обеспечить ориентировочно 3–3,5 тысячи человек.