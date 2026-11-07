Ким: около 30 тысяч ветеранов и семей погибших ожидают жилье
В проекте государственного бюджета на 2027 год на жилищные компенсации ветеранам и семьям погибших защитников заложено 6,9 млрд грн. При этом на получение средств рассчитывают около 30 тысяч человек, а в течение года жильем планируется обеспечить примерно 3–3,5 тысячи из них.
Об этом Виталий Ким рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.
Сколько ветеранов ожидают жилищных компенсаций
По словам чиновника, сейчас в очереди на получение жилищной компенсации находятся около 30 тысяч человек. В то же время объем финансирования на 2027 год рассчитан на обеспечение жильемпримерно 3–3,5 тысячи ветеранов и членов семей погибших.
"По моим данным, около 30 000 человек стоят в очереди, а на год рассчитано три тысячи. Три или три с половиной тысячи человек получат жилье", — отметил Ким.
В проекте бюджета на эти нужды предусмотрено 6,9 млрд грн. Это на 1,2 млрд грн больше, чем было заложено на 2026 год, когда финансирование составляло 5,7 млрд грн.
Когда ветераны могут получить средства
Чиновник отметил, что сроки получения компенсаций зависят от работы соответствующих комиссий и конкретной программы. В то же время , по его словам, люди, которые попадают в очередь на финансирование, обычно получают средства в течение года.
Он также подчеркнул, что ранее предусмотренные государством средства на жилищные сертификаты для внутренне перемещенных лиц были использованы полностью.
"Все программы, которые существуют в стране сейчас, как в Министерстве по делам ветеранов, так и в Министерстве по делам ВПЛ, предусматривали 6 млрд на эти сертификаты, и все эти деньги были выделены. То есть ограничение сейчас только одно — это бюджет Украины, сколько денег мы можем выделить", — добавил Ким.
По оценке чиновника, если ежегодно обеспечивать жильем около 3 тысяч человек из очереди в 30 тысяч, это позволит постепенно сократить ее. Среди приоритетов он назвал ликвидацию очереди менее чем за десять лет.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют упростить требования к трудоустройству ветеранов. Министр по делам ветеранов Виталий Ким заявил о необходимости пересмотреть устаревшие стандарты и правила охраны труда, которые могут мешать защитникам занимать отдельные должности.
Также Новини.LIVE писали, что более 60% ветеранов негативно оценивают работу Минветеранов. По словам Виталия Кима, одной из главных причин недовольства является недостаточная осведомленность защитников о доступных государственных услугах и гарантиях.