Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

В проекте государственного бюджета на 2027 год на жилищные компенсации ветеранам и семьям погибших защитников заложено 6,9 млрд грн. При этом на получение средств рассчитывают около 30 тысяч человек, а в течение года жильем планируется обеспечить примерно 3–3,5 тысячи из них.

Об этом Виталий Ким рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

Реклама

Сколько ветеранов ожидают жилищных компенсаций

По словам чиновника, сейчас в очереди на получение жилищной компенсации находятся около 30 тысяч человек. В то же время объем финансирования на 2027 год рассчитан на обеспечение жильемпримерно 3–3,5 тысячи ветеранов и членов семей погибших.

"По моим данным, около 30 000 человек стоят в очереди, а на год рассчитано три тысячи. Три или три с половиной тысячи человек получат жилье", — отметил Ким.

В проекте бюджета на эти нужды предусмотрено 6,9 млрд грн. Это на 1,2 млрд грн больше, чем было заложено на 2026 год, когда финансирование составляло 5,7 млрд грн.

Читайте также:

Когда ветераны могут получить средства

Чиновник отметил, что сроки получения компенсаций зависят от работы соответствующих комиссий и конкретной программы. В то же время , по его словам, люди, которые попадают в очередь на финансирование, обычно получают средства в течение года.

Он также подчеркнул, что ранее предусмотренные государством средства на жилищные сертификаты для внутренне перемещенных лиц были использованы полностью.

"Все программы, которые существуют в стране сейчас, как в Министерстве по делам ветеранов, так и в Министерстве по делам ВПЛ, предусматривали 6 млрд на эти сертификаты, и все эти деньги были выделены. То есть ограничение сейчас только одно — это бюджет Украины, сколько денег мы можем выделить", — добавил Ким.

По оценке чиновника, если ежегодно обеспечивать жильем около 3 тысяч человек из очереди в 30 тысяч, это позволит постепенно сократить ее. Среди приоритетов он назвал ликвидацию очереди менее чем за десять лет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют упростить требования к трудоустройству ветеранов. Министр по делам ветеранов Виталий Ким заявил о необходимости пересмотреть устаревшие стандарты и правила охраны труда, которые могут мешать защитникам занимать отдельные должности.

Также Новини.LIVE писали, что более 60% ветеранов негативно оценивают работу Минветеранов. По словам Виталия Кима, одной из главных причин недовольства является недостаточная осведомленность защитников о доступных государственных услугах и гарантиях.