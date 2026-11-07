Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

У проєкті державного бюджету на 2027 рік на житлові компенсації ветеранам та родинам загиблих захисників заклали 6,9 млрд грн. Водночас на отримання коштів очікують близько 30 тисяч людей, а протягом року житлом планують забезпечити орієнтовно 3–3,5 тисячі з них.

Про це Віталій Кім сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Скільки ветеранів очікують на житлові компенсації

За словами посадовця, нині в черзі на отримання житлової компенсації перебувають близько 30 тисяч людей. Водночас обсяг фінансування на 2027 рік розрахований на забезпечення житлом приблизно 3–3,5 тисячі ветеранів і членів родин загиблих.

"По пам'ятя близько 30 000 людей стоїть в черзі, а розраховано на рік три тисячі. Три чи три з половиною тисячі людей отримають житло", — зазначив Кім.

У проєкті бюджету на ці потреби передбачили 6,9 млрд грн. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж заклали на 2026 рік, коли фінансування становило 5,7 млрд грн.

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Коли ветерани можуть отримати кошти

Посадовець зазначив, що строки отримання компенсацій залежать від роботи відповідних комісій і конкретної програми. Водночас, за його словами, люди, які потрапляють до черги на фінансування, зазвичай отримують кошти протягом року.

Він також наголосив, що раніше передбачені державою кошти на житлові сертифікати для внутрішньо переміщених осіб були використані повністю.

"Всі програми, які існують в державі зараз і по Міністерству ветеранів, і по Міністерству ВПО оригінальної політики, там 6 млрд було на ці сертифікати, вони всі видались, всі ці гроші. Тобто обмеження лише зараз одне, це бюджет України скільки грошей можемо виділити", — додав Кім.

За оцінкою посадовця, якщо щороку забезпечувати житлом близько 3 тисяч людей із черги у 30 тисяч, це дасть змогу поступово скоротити її. Серед пріоритетів він назвав закриття черги менш ніж за десять років.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні планують спростити вимоги до працевлаштування ветеранів. Міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявив про необхідність переглянути застарілі стандарти та правила охорони праці, які можуть заважати захисникам обіймати окремі посади.

Також Новини.LIVE писали, що понад 60% ветеранів негативно оцінюють роботу Мінветеранів. За словами Віталія Кіма, однією з головних причин невдоволення є недостатня обізнаність захисників про доступні державні послуги та гарантії.