Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

Устаревшие правила охраны труда затрудняют трудоустройство украинских ветеранов. Из-за законодательных ограничений предприятия не всегда могут принимать на работу военнослужащих, в частности с инвалидностью. В то же время правительство пока не имеет возможности вводить налоговые и таможенные льготы для бизнеса, который трудоустраивает военных.

Об этом министр по делам ветеранов Виталий Ким рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Что мешает бизнесу трудоустраивать ветеранов

По словам Виталия Кима, одним из препятствий для трудоустройства защитников являются устаревшие нормы охраны труда, оставшиеся еще с советских времен. Из-за них работодатели не имеют возможности принимать ветерановна отдельные должности, в частности тех, кто получил инвалидность во время войны.

Министр считает, что для решения этой проблемы необходимо пересмотреть действующее законодательство и существенно упростить требования к трудоустройству. Это, по его словам, позволит предприятиям нанимать больше ветеранов.

"Мы должны упростить условия, очень сильно упростить, исправить старые законы и нормы по охране труда , действующие со времен Советского Союза, чтобы у бизнеса появилась возможность физически принять на работу ветеранов, в том числе ветеранов с инвалидностью", — отметил Ким.

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Почему бизнес не может получить налоговые и таможенные льготы

Отдельно министр пояснил, что украинские компании заинтересованы в трудоустройстве военных, однако государство пока не может финансово стимулировать такие инициативы с помощью налоговых и таможенных льгот.

Ким связал это с ограничениями, которые устанавливают международные партнеры Украины. По его словам, речь идет о возможности предоставлять бизнесу льготы по налогообложению и при ввозе товаров. Министр объяснил позицию партнеров так:

"Сейчас существуют ограничения со стороны наших партнеров в отношении льгот по налогообложению и таможенных льгот. Мы не можем предоставлять льготы, потому что, мол, если у нас есть деньги и мы предоставляем льготы — то помощь партнеров не нужна", — пояснил Ким.

Новини.LIVE сообщали, что Виталий Ким выступил за пересмотр устаревших требований к рабочим местам, которые мешают трудоустройству ветеранов на отдельные должности. Министр также предложил ввести финансовые стимулы и компенсации для бизнеса, чтобы поощрить работодателей официально нанимать ветеранов. По его словам, около 330 тысяч ветеранов официально не работают, хотя примерно 220 тысяч из них фактически имеют работу, но не платят налоги.

Новини.LIVE писали, что Министерство по делам ветеранов готовит программы переобучения для защитников, которые не смогут вернуться к прежней профессии. По словам Виталия Кима, важно обеспечить доступ к таким услугам не только в крупных городах, но и в небольших прифронтовых населенных пунктах. Также министр подчеркнул необходимость создать единую систему поддержки, чтобы все ветераны могли воспользоваться доступными возможностями.