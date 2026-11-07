Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

Застарілі правила охорони праці ускладнюють працевлаштування українських ветеранів. Через законодавчі обмеження підприємства не завжди можуть брати захисників, зокрема з інвалідністю, на роботу. Водночас уряд наразі не має можливості запроваджувати податкові та митні пільги для бізнесу, який працевлаштовує військових.

Про це міністр у справах ветеранів Віталій Кім розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

Реклама

Що заважає бізнесу працевлаштовувати ветеранів

За словами Віталія Кіма, однією з перешкод для працевлаштування захисників є застарілі норми охорони праці, які залишилися ще з радянських часів. Через них роботодавці не мають можливості брати ветеранів на окремі посади, зокрема тих, хто отримав інвалідність під час війни.

Міністр вважає, що для розв'язання цієї проблеми необхідно переглянути чинне законодавство та суттєво спростити вимоги до працевлаштування. Це, за його словами, дозволить підприємствам наймати більше ветеранів.

"Ми маємо спростити умови, дуже сильно спростити, виправити старі закони й норми, які діють з Радянського Союзу з охорони праці, для того, щоб була можливість фізично взяти бізнесу на роботу ветеранів, в тому числі ветеранів з інвалідністю", — зазначив Кім.

Читайте також:

Чому бізнес не може отримати податкові та митні пільги

Окремо міністр пояснив, що українські компанії зацікавлені у працевлаштуванні військових, однак держава наразі не може фінансово стимулювати такі ініціативи за допомогою податкових і митних пільг.

Кім пов'язав це з обмеженнями, які встановлюють міжнародні партнери України. За його словами, йдеться про можливість надавати бізнесу пільги в оподаткуванні та під час ввезення товарів. Міністр пояснив позицію партнерів так:

"Зараз є обмеження від наших партнерів щодо пільг з оподаткування й пільг щодо ввезених мит. Ми не можемо робити пільги, тому що, мовляв, якщо у нас гроші є, і ми пільги робимо — то допомога партнерська не потрібна", — пояснив Кім.

Новини.LIVE інформували, що Віталій Кім виступив за перегляд застарілих вимог до робочих місць, які заважають працевлаштуванню ветеранів на окремі посади. Міністр також запропонував запровадити фінансові стимули та компенсації для бізнесу, щоб заохотити роботодавців офіційно наймати захисників. За його словами, близько 330 тисяч ветеранів офіційно не працюють, хоча приблизно 220 тисяч із них фактично мають роботу, але не сплачують податки.

Новини.LIVE писали, що Міністерство у справах ветеранів готує програми перенавчання для захисників, які не зможуть повернутися до попередньої професії. За словами Віталія Кіма, важливо забезпечити доступ до таких послуг не лише у великих містах, а й у невеликих прифронтових громадах. Також міністр наголосив на необхідності створити єдину систему підтримки, щоб усі ветерани могли скористатися доступними можливостями.