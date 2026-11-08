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Главная Новости дня Ким: будет введена программа реабилитации ветеранов и их семей

Ким: будет введена программа реабилитации ветеранов и их семей

Ua ru
8 ноября 2026 21:06
Эксклюзив
Будет введена программа реабилитации ветеранов и их семей — Ким facebook.com/mva.gov.ua
Министр по делам ветеранов Виталий Ким. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Министр по делам ветеранов Виталий Ким сообщил, что в настоящее время в Украине планируется запустить программы психологической и физической реабилитации ветеранов вместе с их семьями. Такая инициатива призвана помочь семьям адаптироваться к возвращению военнослужащих с фронта.

Об этом рассказал Виталий Ким в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Как будут работать программы реабилитации ветеранов с семьями

По словам Виталия Кима, такой семейный проект должен помочь семьям адаптироваться и найти общий язык в непростых обстоятельствах — возвращении воина с фронта. Предусматривается совместное физическое и психологическое восстановление, целью последнего является предотвращение распада семей. По мнению Кима, не стоит забывать о том, какой путь проходят члены семьи военного.

Кім: буде запроваджено реабілітацію ветеранів з сімʼями - фото 1"У нас есть программы физической и психологической реабилитации именно ветеранов. Но мы забываем о семьях, которые находятся рядом — им тоже нужно пройти реабилитацию. Ведь вы же знаете:на войну ушел человек, а воюет вся семья", — сказал он.

Министерство по делам ветеранов стремится восстановить санаторно-курортный формат реабилитации в Украине. Там психологи будут проводить профессиональную работу с близкими ветерана. Сейчас ведутся переговоры с иностранными партнерами о расширении таких инициатив за пределами Украины.

Мы писали, что в этом же интервью Виталий Ким сообщил — в Украине уже определили ответственных за ветеранскую политику в каждом министерстве. Также планируется изменить работу по сопровождению ветеранов: сотрудники должны помогать бывшим воинам решать конкретные вопросы.

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Новини.LIVE сообщали, что, по мнению Кима, нормы времён СССР мешают ветеранам устроиться на работу. Предприятия не всегда могут принять бывшего военнослужащего на работу из-за устаревших законодательных ограничений.

ветераны Виталий Ким война в Украине военнослужащие Минветеранов
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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