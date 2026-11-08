Ким: будет введена программа реабилитации ветеранов и их семей
Министр по делам ветеранов Виталий Ким сообщил, что в настоящее время в Украине планируется запустить программы психологической и физической реабилитации ветеранов вместе с их семьями. Такая инициатива призвана помочь семьям адаптироваться к возвращению военнослужащих с фронта.
Об этом рассказал Виталий Ким в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.
Как будут работать программы реабилитации ветеранов с семьями
По словам Виталия Кима, такой семейный проект должен помочь семьям адаптироваться и найти общий язык в непростых обстоятельствах — возвращении воина с фронта. Предусматривается совместное физическое и психологическое восстановление, целью последнего является предотвращение распада семей. По мнению Кима, не стоит забывать о том, какой путь проходят члены семьи военного.
"У нас есть программы физической и психологической реабилитации именно ветеранов. Но мы забываем о семьях, которые находятся рядом — им тоже нужно пройти реабилитацию. Ведь вы же знаете:на войну ушел человек, а воюет вся семья", — сказал он.
Министерство по делам ветеранов стремится восстановить санаторно-курортный формат реабилитации в Украине. Там психологи будут проводить профессиональную работу с близкими ветерана. Сейчас ведутся переговоры с иностранными партнерами о расширении таких инициатив за пределами Украины.
Мы писали, что в этом же интервью Виталий Ким сообщил — в Украине уже определили ответственных за ветеранскую политику в каждом министерстве. Также планируется изменить работу по сопровождению ветеранов: сотрудники должны помогать бывшим воинам решать конкретные вопросы.
Новини.LIVE сообщали, что, по мнению Кима, нормы времён СССР мешают ветеранам устроиться на работу. Предприятия не всегда могут принять бывшего военнослужащего на работу из-за устаревших законодательных ограничений.