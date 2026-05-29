Чотири диппаспорти Єрмака: Сибіга пояснив ситуацію

Андрій Єрмак та його адвокат. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на повідомлення щодо чотирьох дипломатичних паспортів, виданих екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Він заявив, що оцінювати такі дані необхідно з урахуванням періоду видачі документів та їх чинності. За словами міністра, законодавство допускає оформлення кількох дипломатичних паспортів для однієї особи.

Про це Сибіга заявив під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

Глава МЗС пояснив нюанси видачі дипломатичних документів

Сибіга підкреслив, що правила оформлення дипломатичних паспортів визначаються чинним законодавством України і всі процедури відбувалися відповідно до нього.

"Якщо ви говорите про кількість паспортів, треба подивитися каденцію, протягом якого періоду вони були видані, чи вони дійсні, чи не дійсні", — зазначив міністр.

Він додав, що саме юридичний статус і строки дії документів є ключовими для оцінки ситуації, а не лише їх кількість.

Міністр наголосив, що жодних порушень у процедурі видачі документів, за його словами, не зафіксовано.

Як повідомляли Новини.LIVE, Андрію Єрмаку було вручено підозру у справі, яка стосується ймовірної схеми легалізації близько 460 млн грн, пов’язаної з проєктами елітної забудови на Київщині. Сам він відкидає всі звинувачення та називає їх необґрунтованими. Сторона захисту наголошує, що обвинувачення ґрунтуються переважно на припущеннях.

Після початкових слухань Вищий антикорупційний суд визначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 млн грн. Зазначену суму було внесено, після чого він вийшов із-під варти. Після звільнення він публічно подякував тим, хто долучився до сплати застави.