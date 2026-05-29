Четыре диппаспорта Ермака: Сибига объяснил ситуацию

Андрей Ермак и его адвокат. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на сообщения о четырех дипломатических паспортах, выданных экс-руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Он заявил, что оценивать такие данные необходимо с учетом периода выдачи документов и их действия. По словам министра, законодательство допускает оформление нескольких дипломатических паспортов для одного лица.

Об этом Сибига заявил во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

Глава МИД объяснил нюансы выдачи дипломатических документов

Сибига подчеркнул, что правила оформления дипломатических паспортов определяются действующим законодательством Украины и все процедуры происходили в соответствии с ним.

"Если вы говорите о количестве паспортов, надо посмотреть каденцию, в течение какого периода они были выданы, действительны ли они или не действительны", — отметил министр.

Он добавил, что именно юридический статус и сроки действия документов являются ключевыми для оценки ситуации, а не только их количество.

Министр подчеркнул, что никаких нарушений в процедуре выдачи документов, по его словам, не зафиксировано.

Как сообщали Новини.LIVE, Андрею Ермаку было вручено подозрение по делу, которое касается вероятной схемы легализации около 460 млн грн, связанной с проектами элитной застройки на Киевщине. Сам он отвергает все обвинения и называет их необоснованными. Сторона защиты отмечает, что обвинения основываются преимущественно на предположениях.

После начальных слушаний Высший антикоррупционный суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 140 млн грн. Указанная сумма была внесена, после чего он вышел из-под стражи. После освобождения он публично поблагодарил тех, кто присоединился к уплате залога.