Чоловік Єфросиніної став одним з військових експертів, хто працює в ОАЕ

Тимур Хромаєв і Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Чоловік телеведучої Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв став одним з військових експертів, який працює зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зокрема, він разом з іншими військовими допомагає у боротьбі з іранськими "Шахедами".

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Чоловік Єфросиніної допомагає протидіяти "Шахедам" на Близькому Сході

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський відвідав 28 березня ОАЕ, де мав низку робочих зустрічей, включаючи зустріч з українськими військовими експертами, які допомагають протидіяти "Шахедам.

Після цього глава держави опублікував у Facebook невеликий звіт разом з відео, де на одному з кадрів було видно, як Зеленський тисне руку чоловіку Маші Єфросиніної.

Відомо, що Тимур Хромаєв добровільно долучився до Збройних сил України влітку 2022 року. Як раніше зазначала Маша Єфросиніна, він був заступником командира роти з озброєння в одному з підрозділів у столиці України. До цього військовий очолював роту в складі 112-ї окремої бригади територіальної оборони Києва.

Крім того, за словами волонтера Сергія Притули, Хромаєв бере участь у розробці важливої військової системи, яку наразі активно масштабують і яка сприяє захисту українського неба від повітряних загроз з боку Росії.

