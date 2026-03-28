Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік Єфросиніної став одним з військових експертів, хто працює в ОАЕ

Чоловік Єфросиніної став одним з військових експертів, хто працює в ОАЕ

Ua ru
Дата публікації: 28 березня 2026 23:56
Чоловік Єфросиніної став одним з військових експертів, хто працює в ОАЕ
Тимур Хромаєв і Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Чоловік телеведучої Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв став одним з військових експертів, який працює зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зокрема, він разом з іншими військовими допомагає у боротьбі з іранськими "Шахедами".

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Чоловік Єфросиніної допомагає протидіяти "Шахедам" на Близькому Сході

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський відвідав 28 березня ОАЕ, де мав низку робочих зустрічей, включаючи зустріч з українськими військовими експертами, які допомагають протидіяти "Шахедам.

Після цього глава держави опублікував у Facebook невеликий звіт разом з відео, де на одному з кадрів було видно, як Зеленський тисне руку чоловіку Маші Єфросиніної.

Відомо, що Тимур Хромаєв добровільно долучився до Збройних сил України влітку 2022 року. Як раніше зазначала Маша Єфросиніна, він був заступником командира роти з озброєння в одному з підрозділів у столиці України. До цього військовий очолював роту в складі 112-ї окремої бригади територіальної оборони Києва.

Читайте також:

Крім того, за словами волонтера Сергія Притули, Хромаєв бере участь у розробці важливої військової системи, яку наразі активно масштабують і яка сприяє захисту українського неба від повітряних загроз з боку Росії.

Як повідомляло Новини.LIVE, Зеленський розповів, як працюють українські експерти в Катарі. Зокрема, фахівці діляться досвідом України та експертизою.

Також ми писали, що нещодавно Маша Єфросиніна розповіла, як разом із сином ховається в метро під час повітряних тривог.

Маша Єфросініна Шахед Близький Схід
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації