Маша Єфросиніна розповіла, як ховається з сином у метро під час тривог

Маша Єфросиніна з сином в метро. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Українська телеведуча і журналістка Маша Єфросиніна розповіла, як разом із сином ховається в метро під час повітряних тривог. Вона каже, що бачить погляди людей, але це той стан, коли всім байдуже.

Про це Маша Єфросиніна сказала в коментарі кореспонденту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Єфросиніна із сином ховаються в метро під час обстрілів

"Як правилом, ми спускаємося, коли люди всі сплять. Хто на чому — хто на матрацах, хто на розкладачках, хто на карематах, з капюшонами на голові, з дітьми, між один одним, з собаками", — розповіла Єфросиніна.

За її словами, коли вона спускається в метро, то немає жодної ажіотажності. Люди дивляться, але в момент тривоги, всім байдуже.

"У нас є вже там друзі. Сашко познайомився з хлопчиком, дуже схожим нього по темпераменту, по характеру, навіть по цінностях. Вони обидва обожнюють барабани", — додала телеведуча.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

Раніше Єфросиніна розповіла, що її найбільше дратує в людях. Зокрема, йдеться про небажання людей критично мислити.