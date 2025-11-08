Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ефросинина поделилась, как прячется с сыном в метро во время атак

Ефросинина поделилась, как прячется с сыном в метро во время атак

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 17:45
обновлено: 19:14
Маша Ефросинина рассказала, как прячется с сыном в метро во время тревог
Маша Ефросинина с сыном в метро. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина рассказала, как вместе с сыном прячется в метро во время воздушных тревог. Она говорит, что видит взгляды людей, но это то состояние, когда всем безразлично.

Об этом Маша Ефросинина сказала в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ефросинина с сыном прячутся в метро во время обстрелов

"Как правилом, мы спускаемся, когда люди все спят. Кто на чем — кто на матрасах, кто на раскладушках, кто на карематах, с капюшонами на голове, с детьми, между друг другом, с собаками", — рассказала Ефросинина.

По ее словам, когда она спускается в метро, то нет никакой ажиотажности. Люди смотрят, но в момент тревоги, всем безразлично.

"У нас есть уже там друзья. Саша познакомился с мальчиком, очень похожим него по темпераменту, по характеру, даже по ценностям. Они оба обожают барабаны", — добавила телеведущая.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

Ранее Ефросинина рассказала, что ее больше всего раздражает в людях. В частности, речь идет о нежелании людей критически мыслить.

война дети метро обстрелы Маша Ефросинина воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации