Маша Ефросинина рассказала, как прячется с сыном в метро во время тревог

Украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина рассказала, как вместе с сыном прячется в метро во время воздушных тревог. Она говорит, что видит взгляды людей, но это то состояние, когда всем безразлично.

Об этом Маша Ефросинина сказала в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

"Как правилом, мы спускаемся, когда люди все спят. Кто на чем — кто на матрасах, кто на раскладушках, кто на карематах, с капюшонами на голове, с детьми, между друг другом, с собаками", — рассказала Ефросинина.

По ее словам, когда она спускается в метро, то нет никакой ажиотажности. Люди смотрят, но в момент тревоги, всем безразлично.

"У нас есть уже там друзья. Саша познакомился с мальчиком, очень похожим него по темпераменту, по характеру, даже по ценностям. Они оба обожают барабаны", — добавила телеведущая.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

Ранее Ефросинина рассказала, что ее больше всего раздражает в людях. В частности, речь идет о нежелании людей критически мыслить.