Главная Новости дня Муж Ефросининой стал одним из военных экспертов, кто работает в ОАЭ

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 23:56
Тимур Хромаев и Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Муж телеведущей Маши Ефросининой Тимур Хромаев стал одним из военных экспертов, который работает сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах. В частности, он вместе с другими военными помогает в борьбе с иранскими "Шахедами".

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Муж Ефросининой помогает противодействовать "Шахедам" на Ближнем Востоке

Заметим, что президент Украины Владимир Зеленский посетил 28 марта ОАЭ, где имел ряд рабочих встреч, включая встречу с украинскими военными экспертами, которые помогают противодействовать "Шахедам.

После этого глава государства опубликовал в Facebook небольшой отчет вместе с видео, где на одном из кадров было видно, как Зеленский жмет руку мужу Маши Ефросининой.

Известно, что Тимур Хромаев добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины летом 2022 года. Как ранее отмечала Маша Ефросинина, он был заместителем командира роты по вооружению в одном из подразделений в столице Украины. До этого военный возглавлял роту в составе 112-й отдельной бригады территориальной обороны Киева.

Читайте также:

Кроме того, по словам волонтера Сергея Притулы, Хромаев участвует в разработке важной военной системы, которая сейчас активно масштабируется и способствует защите украинского неба от воздушных угроз со стороны России.

Как сообщало Новини.LIVE, Зеленский рассказал, как работают украинские эксперты в Катаре. В частности, специалисты делятся опытом Украины и экспертизой.

Также мы писали, что недавно Маша Ефросинина рассказала, как вместе с сыном прячется в метро во время воздушных тревог.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
