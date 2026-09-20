Удари РФ та переговори: нардеп розповів, чому Москва робить картинку для США

Єгор Чернєв. Фото: facebook.com/cherneve

Російська Федерація намагається створити для Сполучених Штатів картинку, на якій Україна нібито втрачає можливості продовжувати війну. Народний депутат Єгор Чернєв вважає, що Москва прагне використати ситуацію, щоб схилити Вашингтон до посилення тиску на Київ щодо умов переговорів.

Про це народний депутат України Єгор Чернєв заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на щорічній зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука.

Реклама

Кушнер, Віткофф, Зеленський перед перемовинами. Фото: Офіс Президента України

Чернєв пояснив мету російських ударів

За словами Чернєва, Росія намагається використати удари по Україні для формування відповідного інформаційного тла для Вашингтона. Нардеп вважає, що Москва хоче представити ситуацію так, ніби Київ перебуває у слабкій позиції та потребує зовнішнього тиску для завершення війни.

"Зараз оці удари якраз таки створюються, щоб створити картинку для Сполучених Штатів, щоб поїхати туди і сказати: бачите, в України вже немає карт", — заявив Чернєв.

Нардеп розповів, що наступним кроком Росії може бути спроба переконати Білий дім посилити тиск на Україну та підштовхнути її до переговорів, оскільки вона й так програє.

Читайте також:

Чернєв наголосив, що нинішня ситуація суттєво відрізняється від тієї, яка була приблизно рік тому, і Україна наразі має більше далекобійних засобів, за допомогою яких завдає Росії відчутних втрат.

Також Чернєв заявив, що російські війська вже не демонструють таких результатів на землі, як раніше. До того ж погіршилася економічна ситуація в Росії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про підготовку можливої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у США. За словами речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, команди двох країн узгоджують порядок денний і зміст переговорів. Під час візиту Зеленського також запланована низка інших двосторонніх зустрічей.

Також Новини.LIVE писав про можливий новий раунд переговорів України, США та Росії у жовтні. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не виключає проведення тристоронньої зустрічі.