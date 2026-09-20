Удары РФ и переговоры: нардеп рассказал, почему Москва создает картинку для США

Егор Чернев. Фото: facebook.com/cherneve

Российская Федерация пытается создать для Соединенных Штатов картинку, на которой Украина якобы теряет возможности продолжать войну. Народный депутат Егор Чернев считает, что Москва стремится использовать ситуацию, чтобы склонить Вашингтон к усилению давления на Киев относительно условий переговоров.

Об этом народный депутат Украины Егор Чернев заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на ежегодной встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

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Кушнер, Виткофф, Зеленский перед переговорами. Фото: Офис Президента Украины

Чернев объяснил цель российских ударов

По словам Чернева, Россия пытается использовать удары по Украине для формирования соответствующего информационного фона для Вашингтона. Нардеп считает, что Москва хочет представить ситуацию так, будто Киев находится в слабой позиции и нуждается во внешнем давлении для завершения войны.

"Сейчас эти удары как раз наносятся, чтобы создать картинку для Соединенных Штатов, чтобы поехать туда и сказать: видите, у Украины уже нет карт", — заявил Чернев.

Нардеп рассказал, что следующим шагом России может стать попытка убедить Белый дом усилить давление на Украину и подтолкнуть ее к переговорам, поскольку она и так проигрывает.

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Чернев подчеркнул, что нынешняя ситуация существенно отличается от той, которая была примерно год назад, и Украина сейчас располагает большим количеством дальнобойных средств, с помощью которых наносит России ощутимые потери.

Также Чернев заявил, что российские войска уже не демонстрируют таких результатов на земле, как раньше. Кроме того, ухудшилась экономическая ситуация в России.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о подготовке возможной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. По словам спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого, команды двух стран согласовывают повестку дня и содержание переговоров. Во время визита Зеленского также запланирован ряд других двусторонних встреч.

Также Новини.LIVE писал о возможном новом раунде переговоров Украины, США и России в октябре. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не исключает проведения трехсторонней встречи.