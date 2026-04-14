Буданов заявив, що не боїться сперечатися із Зеленським

Керівник ОПУ Кирило Буданов.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що не боїться сперечатися з главою держави Володимиром Зеленським. Він наголосив, якщо в чомусь впевнений, може доводити свою думку будь-кому.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Буданов не боїться сперечатися із Зеленським

"Я генерал, Герой України. Якщо я в чомусь впевнений, я можу сперечатися з будь-ким", — наголосив Кирило Буданов.

Він також висловив захоплення Наполеоном Бонапартом, відзначаючи його "надзвичайні" досягнення як воєначальника та політичної фігури.

За даними видання, Буданов демонструє жорсткий і прямий стиль у комунікації, що позитивно оцінюють союзники України. Так, він отримав похвалу від партнерів за ефективний підхід до переговорів і вважається мостом між президентом і Верховною Радою.

Новий керівник ОП також викликає симпатії в Білому домі, зокрема в Стівена Віткоффа, що означає, що всі сторони сприймають його серйозно в перемовинах. Українського генерала поважають і росіяни як героя війни.

Загалом, в матеріалі зазначили, що призначення Кирила Буданова головою Офісу президента викликало питання щодо його потенційних президентських амбіцій, але він каже, що "поки що зарано про це думати".

Як повідомляли Новини.LIVE, у статті ТСН "Десять дій Буданова за сто днів" йдеться, що Кирило Буданов продемонстрував прагнення до конкретних дій. Вони звертають увагу на такі дії керівника ОПУ, як участь у переговорному процесі, координування обміну полоненими, розробка і запуск стратегії про розширення відносин і присутність в Африці.

Також ми писали, що Буданов щемливо привітав українців з Великоднем. Він побажав, аби свято подарувало миті тепла та спокою, а також сповнило енергією для подальшої боротьби за вільну Україну.