Не словами, а діями: ЗМІ про підсумки 100 днів Буданова в ОП

Очільник ОП Кирило Буданов.

За 100 днів на чолі Офісу президента Кирило Буданов продемонстрував прагнення до конкретних дій. Про це йдеться у статті ТСН "Десять дій Буданова за сто днів", де перераховуються та пояснюються ключові ініціативи екс-керівника Головного управління розвідки.

Новини.LIVE розповідає детальніше про це з посиланням на ТСН.

100 днів роботи Буданова в ОП

""Дія — основа всього: з дій та їхніх наслідків складається цей світ, і лише дія призведе до результату". Цю тезу керівник ОП Кирило Буданов озвучив днями під час зустрічі зі студентами Kyiv School of Economics. І вона досить точно описує перші сто днів його роботи на Банковій. Бо головне, що відбулося за цей час — не зміна риторики. Не гучні заяви чи політичні сигнали. Це спроба перевести державну машину в режим дії", — пояснюють автори.

Вони звертають увагу на такі дії Буданова, як участь у переговорному процесі, координування обміну полоненими, розробка і запуск стратегії про розширення відносин і присутність в Африці, створення Національного пантеону. Також у матеріалі згадуються ініціативи голови ОП щодо доступного житла через єОселю, робота над збереженням культурних цінностей, перегляд політики щодо ветеранів, залучення церков до гуманітарних питань.

Останньою з дій Кирила Буданова у ТСН згадують власне переформатування Офісу президента, на чому зупиняються окремо.

"Це ключова дія, без якої всі попередні не працюють. Сам Буданов заявив, що за перші сто днів йому "в більшості вдалося вирішити внутрішні проблеми" і "внутрішню ненависть один до одного", яка дуже негативно впливала на роботу — як всередині ОП, так і у відносинах з Верховною Радою", — йдеться у статті.

Тож, констатують автори, якщо дивитися на ці десять дій разом, головні зміни зводяться до трьох речей: швидкість, чітка вертикаль відповідальності та опора на глибоку аналітику.

"Офіс президента поступово переходить від реактивної моделі до проактивної — намагається не лише реагувати на події, а формувати їх, випереджаючи ворога на кілька кроків. Показова деталь: на початку квітня Буданов публічно попереджав про серйозний дефіцит в енергосистемі й заявив, що попереду найскладніша зима, а альтернативні рішення треба шукати вже зараз. Це той самий підхід — не чекати кризи, а працювати на випередження. Загалом Буданов постає як кризовий менеджер. Він будує систему, яка має працювати на результат, а не на рейтинг, і не уникає неприємної правди. Питання навіть не в тому, чи спрацює ця модель. Питання в іншому: чи є в країни зараз альтернатива. І відповідь тут доволі проста — ні, немає. Бо в умовах цієї війни держава або діє — або програє", — резюмується у матеріалі.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше керівник Офісу Президента зробив заяву про мобілізацію в Україні. Кирило Буданов зауважив, що військових на фронті потрібно кимось замінювати. Він також додав, що суспільство має реальні ментальні проблеми.

Також ми писали про те, що керівник ОП висловився про перемовини між Україною та РФ. Буданов зауважив, що остання крапка у цьому питанні буде поставлена після особистої зустрічі лідерів. Очільник Офісу Президента переконаний, що вона відбудеться.