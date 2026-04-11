Буданов обіцяв обмін полонених до Великодня і зробив це: блогер

Очільник ОП Кирило Буданов.

Голова Офісу президента Кирило Буданов дотримався своєї обіцянки щодо проведення обміну полоненими до Великодня.

На це вказав блогер та політичний експерт Михайло Шнайдер, передає Новини.LIVE.

"Не словом, а ділом. Бойовий генерал Кирило Буданов, що нині перебуває на посаді очільника Офісу президента, кілька тижнів тому сказав, що працюємо над поверненням полонених до Великодня. Сказав — зробив. Бо слово бойового офіцера — це не порожні балачки, в честь. І дотриматися його — це принцип. Тож сьогодні, у день Великої суботи ми маємо радісну новину для багатьох українських родин та й для всієї України. В той час як у Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, додому з російського полону повертаються ті, за кого ми молилися щодня. Сьогодні на рідну землю ступили 175 військових та 7 цивільних", — констатував він.

За словами Шнайдера, це той самий випадок, коли символізм моменту "пробирає до кісток", бо повернення наших захисників та захисниць напередодні Великодня — це і є справжня перемога життя над смертю.

"Буданов же обіцяв обмін на Великдень — маємо. За цими короткими повідомленнями про повернення наших стоїть титанічна і часто невидима праця, але результат ми бачимо зараз, коли наші люди нарешті на рідній землі. Це не просто виконання обов’язку. Повернення наших захисників — це найвищий пріоритет Буданова. Наші воїни пройшли справжнє пекло полону, жахи, які важко навіть уявити, і те, що вони вдома саме в цей день, відчувається як справжнє диво. Великоднє диво. І повернення наших хлопців та дівчат дає світло і надію всім нам, як той самий вогонь з Єрусалима", — зазначив експерт.

Він підкреслив, що сьогодні в багатьох сім’ях свято почалося раніше, і це, мабуть, найкращі новини, які тільки можна було отримати до Великодня.

"Дякуємо кожному, хто боровся за це повернення. Вітаємо вдома, рідні. Ви — наша сила і наша гордість. І кілька слів про наших захисників, які сьогодні повернулися додому. Більшість з них були у російському полоні з 2022 року. Це захисники Маріуполя. Також сьогодні повернулися оборонці з різних відтінків фронту, навіть є четверо людей, яких ворог взяв у полон на Київщині у 2022 році. Буданов же продовжує працювати 24/7, щоб повернути додому всіх українців, яких утримує ворог. Христос Воскрес — Воскресне Україна!", — завершив Михайло Шнайдер.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше керівник Офісу Президента Кирило Буданов висловився щодо нового обміну. Він заявив, що Україна сподівається повернути полонених додому у період Великодніх свят.

Вже сьогодні, 11 квітня, відбувся обмін полоненими. Кирило Буданов зазначив, що додому з російського полону повернули 175 військових. Крім того, вдалося звільнити сімох цивільних українців.