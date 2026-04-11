Буданов обещал обмен пленных до Пасхи и сделал это: блогер

Дата публикации 11 апреля 2026 18:33
Глава Офиса президента Кирилл Буданов сдержал свое обещание о проведении обмена пленными до Пасхи.

На это указал блогер и политический эксперт Михаил Шнайдер, передает Новини.LIVE.

"Не словом, а делом. Боевой генерал Кирилл Буданов, который сейчас находится на посту главы Офиса президента, несколько недель назад сказал, что работаем над возвращением пленных до Пасхи. Сказал — сделал. Потому что слово боевого офицера — это не пустая болтовня, в честь. И соблюсти его — это принцип. Поэтому сегодня, в день Великой субботы мы имеем радостную новость для многих украинских семей и для всей Украины. В то время как в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, домой из российского плена возвращаются те, за кого мы молились ежедневно. Сегодня на родную землю ступили 175 военных и 7 гражданских", — констатировал он.

По словам Шнайдера, это тот самый случай, когда символизм момента "пробирает до костей", потому что возвращение наших защитников и защитниц накануне Пасхи — это и есть настоящая победа жизни над смертью.

"Буданов же обещал обмен на Пасху — имеем. За этими короткими сообщениями о возвращении наших стоит титанический и часто невидимый труд, но результат мы видим сейчас, когда наши люди наконец на родной земле. Это не просто выполнение долга. Возвращение наших защитников - это наивысший приоритет Буданова. Наши воины прошли настоящий ад плена, ужасы, которые трудно даже представить, и то, что они дома именно в этот день, ощущается как настоящее чудо. Пасхальное чудо. И возвращение наших ребят дает свет и надежду всем нам, как тот самый огонь из Иерусалима", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня во многих семьях праздник начался раньше, и это, пожалуй, лучшие новости, которые только можно было получить к Пасхе.

"Спасибо каждому, кто боролся за это возвращение. Поздравляем дома, родные. Вы — наша сила и наша гордость. И несколько слов о наших защитниках, которые сегодня вернулись домой. Большинство из них были в российском плену с 2022 года. Это защитники Мариуполя. Также сегодня вернулись защитники из разных оттенков фронта, даже есть четверо людей, которых враг взял в плен на Киевщине в 2022 году. Буданов же продолжает работать 24/7, чтобы вернуть домой всех украинцев, которых удерживает враг. Христос Воскрес — Воскреснет Украина!", — завершил Михаил Шнайдер.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов высказался относительно нового обмена. Он заявил, что Украина надеется вернуть пленных домой в период Пасхальных праздников.

Уже сегодня, 11 апреля, состоялся обмен пленными. Кирилл Буданов отметил, что домой из российского плена вернули 175 военных. Кроме того, удалось освободить семерых гражданских украинцев.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
