Буданов заявил, что не боится спорить с Зеленским
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что не боится спорить с главой государства Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, если в чем-то уверен, может доказывать свое мнение любому.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кирилл Буданов сказал в интервью Bloomberg.
"Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу спорить с кем угодно", — подчеркнул Кирилл Буданов.
Он также выразил восхищение Наполеоном Бонапартом, отмечая его "чрезвычайные" достижения как военачальника и политической фигуры.
По данным издания, Буданов демонстрирует жесткий и прямой стиль в коммуникации, что положительно оценивают союзники Украины. Так, он получил похвалу от партнеров за эффективный подход к переговорам и считается мостом между президентом и Верховной Радой.
Новый руководитель ОП также вызывает симпатии в Белом доме, в частности у Стивена Уиткоффа, что означает, что все стороны воспринимают его серьезно в переговорах. Украинского генерала уважают и россияне как героя войны.
В общем, в материале отметили, что назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента вызвало вопросы относительно его потенциальных президентских амбиций, но он говорит, что "пока рано об этом думать".
Как сообщали Новини.LIVE, в статье ТСН "Десять действий Буданова за сто дней" говорится, что Кирилл Буданов продемонстрировал стремление к конкретным действиям. Они обращают внимание на такие действия руководителя ОПУ, как участие в переговорном процессе, координирование обмена пленными, разработка и запуск стратегии о расширении отношений и присутствие в Африке.
Читайте Новини.LIVE!