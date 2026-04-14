Буданов заявил, что не боится спорить с Зеленским

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что не боится спорить с главой государства Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, если в чем-то уверен, может доказывать свое мнение любому.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кирилл Буданов сказал в интервью Bloomberg.

Буданов не боится спорить с Зеленским

"Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу спорить с кем угодно", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он также выразил восхищение Наполеоном Бонапартом, отмечая его "чрезвычайные" достижения как военачальника и политической фигуры.

По данным издания, Буданов демонстрирует жесткий и прямой стиль в коммуникации, что положительно оценивают союзники Украины. Так, он получил похвалу от партнеров за эффективный подход к переговорам и считается мостом между президентом и Верховной Радой.

Новый руководитель ОП также вызывает симпатии в Белом доме, в частности у Стивена Уиткоффа, что означает, что все стороны воспринимают его серьезно в переговорах. Украинского генерала уважают и россияне как героя войны.

В общем, в материале отметили, что назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента вызвало вопросы относительно его потенциальных президентских амбиций, но он говорит, что "пока рано об этом думать".

