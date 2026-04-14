Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Буданов заявил, что не боится спорить с Зеленским

Буданов заявил, что не боится спорить с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 19:14
Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что не боится спорить с главой государства Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, если в чем-то уверен, может доказывать свое мнение любому.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кирилл Буданов сказал в интервью Bloomberg.

"Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу спорить с кем угодно", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он также выразил восхищение Наполеоном Бонапартом, отмечая его "чрезвычайные" достижения как военачальника и политической фигуры.

По данным издания, Буданов демонстрирует жесткий и прямой стиль в коммуникации, что положительно оценивают союзники Украины. Так, он получил похвалу от партнеров за эффективный подход к переговорам и считается мостом между президентом и Верховной Радой.

Новый руководитель ОП также вызывает симпатии в Белом доме, в частности у Стивена Уиткоффа, что означает, что все стороны воспринимают его серьезно в переговорах. Украинского генерала уважают и россияне как героя войны.

В общем, в материале отметили, что назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента вызвало вопросы относительно его потенциальных президентских амбиций, но он говорит, что "пока рано об этом думать".

Как сообщали Новини.LIVE, в статье ТСН "Десять действий Буданова за сто дней" говорится, что Кирилл Буданов продемонстрировал стремление к конкретным действиям. Они обращают внимание на такие действия руководителя ОПУ, как участие в переговорном процессе, координирование обмена пленными, разработка и запуск стратегии о расширении отношений и присутствие в Африке.

Также мы писали, что Буданов щемяще поздравил украинцев с Пасхой. Он пожелал, чтобы праздник подарил мгновения тепла и покоя, а также наполнил энергией для дальнейшей борьбы за свободную Украину.

Владимир Зеленский Кирилл Буданов
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации