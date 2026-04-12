Буданов щемяще поздравил украинцев с Пасхой

Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов поздравил украинцев с Пасхой. По его словам, миллионы граждан объединяет праздничное чудо. Он пожелал, чтобы сияние Пасхи подарило мгновения тепла и покоя, а также наполнило энергией для дальнейшей борьбы за свободную Украину.

Об этом Кирилл Буданов написал в Telegram в воскресенье, 12 апреля, передает Новини.LIVE.

Поздравление Буданова с Пасхой

Буданов отметил, что колокола церквей по всей Украине с рассвета возвещают о Воскресении Христовом.

"Между дорогой сердцу родни, с коллегами на работе или службе, вместе с собратьями и сестрами на страже безопасности земли, воды и неба Украины — сейчас миллионы украинцев объединяет чудо Пасхи: смертью смерть преодолел!" — говорит он.

Кирилл Буданов с женой Марианной. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

По его словам, большие христианские праздники, древние традиции и обряды, которые передаются от поколения к поколению, веками сплачивают украинцев вокруг добра и искренности, а также веры и стремления к лучшему для страны.

"Борцы за свободу украинской нации в ХХ веке говорили: "Христос Воскрес! Воскреснет Украина" — отождествляли восстановление государственности с божественным, священным процессом. Мы же в ХХІ утверждаем: "Воскресла — и имеет силу!" — отметил он.

Буданов заявил, что все наши надежды и действия — ради достойного и справедливого мира, освобождения всех пленных, а также памяти о тех, кто собственным примером научил нас быть добрыми, достойными, честными, смелыми и выносливыми людьми.

Марианна Буданова и Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Пусть сияние Пасхи подарит нам мгновения тепла и покоя, наполнит энергией для дальнейшей борьбы за свободную Украину! Христос Воскрес! Слава Украине!" — добавил руководитель ОП.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Отметим, Кирилл Буданов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал, что в этом году в его пасхальной корзине. Он поделился, что паску не выпекали самостоятельно, а яйца — раскрашивали с женой.

Кроме того, Буданов отмечал, что перемирие на Пасху вряд ли перерастет в длительное прекращение огня. Он напомнил, как в прошлые годы Россия нарушала договоренности.

Также с праздником украинцев поздравили Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Они отметили, что именно единство помогло стране выстоять самые тяжелые периоды.