Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Буданов щемяще поздравил украинцев с Пасхой

Буданов щемяще поздравил украинцев с Пасхой

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 14:37
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов поздравил украинцев с Пасхой. По его словам, миллионы граждан объединяет праздничное чудо. Он пожелал, чтобы сияние Пасхи подарило мгновения тепла и покоя, а также наполнило энергией для дальнейшей борьбы за свободную Украину.

Об этом Кирилл Буданов написал в Telegram в воскресенье, 12 апреля, передает Новини.LIVE.

Поздравление Буданова с Пасхой

Буданов отметил, что колокола церквей по всей Украине с рассвета возвещают о Воскресении Христовом.

"Между дорогой сердцу родни, с коллегами на работе или службе, вместе с собратьями и сестрами на страже безопасности земли, воды и неба Украины — сейчас миллионы украинцев объединяет чудо Пасхи: смертью смерть преодолел!" — говорит он.

Маріанна Буданова та Кирило Буданов
Кирилл Буданов с женой Марианной. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

По его словам, большие христианские праздники, древние традиции и обряды, которые передаются от поколения к поколению, веками сплачивают украинцев вокруг добра и искренности, а также веры и стремления к лучшему для страны.

"Борцы за свободу украинской нации в ХХ веке говорили: "Христос Воскрес! Воскреснет Украина" — отождествляли восстановление государственности с божественным, священным процессом. Мы же в ХХІ утверждаем: "Воскресла — и имеет силу!" — отметил он.

Буданов заявил, что все наши надежды и действия — ради достойного и справедливого мира, освобождения всех пленных, а также памяти о тех, кто собственным примером научил нас быть добрыми, достойными, честными, смелыми и выносливыми людьми.

Марианна Буданова и Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Пусть сияние Пасхи подарит нам мгновения тепла и покоя, наполнит энергией для дальнейшей борьбы за свободную Украину! Христос Воскрес! Слава Украине!" — добавил руководитель ОП.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Отметим, Кирилл Буданов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал, что в этом году в его пасхальной корзине. Он поделился, что паску не выпекали самостоятельно, а яйца — раскрашивали с женой.

Кроме того, Буданов отмечал, что перемирие на Пасху вряд ли перерастет в длительное прекращение огня. Он напомнил, как в прошлые годы Россия нарушала договоренности.

Также с праздником украинцев поздравили Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Они отметили, что именно единство помогло стране выстоять самые тяжелые периоды.

Украина Пасха Кирилл Буданов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации