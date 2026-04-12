Зеленский с женой поздравили украинцев с Пасхой

Елена и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской поздравили украинцев с Пасхой. Они отметили силу веры, единства и несокрушимости украинского народа в условиях войны.

Об этом глава государства с женой сказали в своем обращении в воскресенье, 12 апреля, передает Новини.LIVE.

Поздравление Владимира и Елены Зеленских

В праздничном обращении глава государства подчеркнул, что даже во время полномасштабной войны украинцы сохраняют духовную стойкость и веру в победу.

"Бог среди города, и он не пошатнется", — процитировала первая леди слова, запечатленные над Орантой в Софии Киевской, подчеркнув, что эта сила ощущается уже более полутора тысяч дней борьбы.

Зеленский отметил, что сегодня война идет не только на поле боя, но и в плоскости эмоций, духа и правды.

Читайте также:

"Вести эту борьбу непросто всем нам. Особенно во времена турбулентности, когда, кажется, мир летит в пропасть и никто не знает, каким будет завтра", — сказал президент.

Президент и первая леди подчеркнули, что именно единство помогло стране выстоять самые тяжелые периоды.

"В такие моменты именно Пасха и ее смыслы подсказывают нам, как не опускать рук, где найти свет, чтобы не заблудиться. Эти ответы, эти знаки — рядом с нами. В наших близких, в наших семьях, наших людях, в каждом поступке, взгляде, объятиях, в каждом сообщении и в каждом слове поддержки. В наших "ты как?", "не бойся", "я рядом", "береги себя", "все будет хорошо". Вот этот свет, свет в наших людях, обогащает нас силой, чтобы держаться как одна большая семья. Семья-Украина", — сказали Зеленские.

Это уже пятая Пасха, которую украинцы отмечают в условиях полномасштабной войны. В то же время, по словам президента, даже в таких обстоятельствах люди не теряют традиций и стремление к жизни.

"И какие бы темные тучи ни затягивали небо, мы бережем свою идентичность, семейные традиции. Мы ежегодно готовимся, собираем пасхальную корзину, разрисовываем писанки, выпекаем куличи, украшаем свой дом, сажаем деревья и цветы. И все это совсем не о еде или декоре, а о народе, который стремится, чтобы вокруг расцветала жизнь", — подчеркнула Зеленская.

Главной мечтой украинцев остается мир и возвращение всех домой — с фронта, плена и оккупации.

"И это и есть именно тот смысл, которым наполнена Пасха для всех нас. Так было во все века, на протяжении которых стоит София. Так есть и сегодня, когда Украина стоит твердо, упрямо, непоколебимо. Зная, ради кого и ради чего. Чтобы на смену пятой Пасхе во времена войны пришла первая мирная Пасха. На всей нашей земле, для всех наших людей. Когда пасхальный колокол не нарушит сирена тревоги. Когда отступит зима и все зло с нашей земли. И все дождутся своих — с фронта, плена, оккупации. Когда любимые рядом, и внуки на руках у наших родителей, и мы снова за одним столом. За это стоит бороться", — отметили Зеленский и Зеленская.

В завершение президент и первая леди пожелали украинцам мира, силы и веры.

"Мы искренне поздравляем вас с этим большим, светлым днем. Всех невероятных людей. Невероятных детей. Не по возрасту мужественных мальчиков и девочек, которые не разучились верить в добро. Наших матерей и отцов, все наши города и села, которые заслужили мирную жизнь, увидеть спокойные дни и ночи, торжество справедливости, света, правды и победу мира на всей нашей земле. Пусть будет так. Пусть будет мир. И будет Украина", — сказали глава государства и его супруга.

Как писали Новини.LIVE, накануне Пасхи Владимир Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 182 украинцев.

А также глава государства прокомментировал перемирие на фронте на Пасху. Он отметил, что в случае нарушения соглашений, Украина будет отвечать зеркально на действия РФ.