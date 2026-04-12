Буданов щемливо привітав українців з Великоднем

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов привітав українців з Великоднем. За його словами, мільйони громадян обʼєднує святкове диво. Він побажав, аби сяйво Великодня подарувало миті тепла та спокою, а також сповнило енергією для подальшої боротьби за вільну Україну.

Про це Кирило Буданов написав у Telegram у неділю, 12 квітня, передає Новини.LIVE.

Привітання Буданова з Великоднем

Буданов наголосив, що дзвони церков по всій Україні від світанку сповіщають про Воскресіння Христове.

"Поміж дорогої серцю рідні, з колегами на роботі чи службі, разом з побратимами і посестрами на сторожі безпеки землі, води і неба України — нині мільйони українців об’єднує диво Великодня: смертю смерть подолав!" — каже він.

За його словами, великі християнські свята, давні традиції та обряди, які передаються від покоління до покоління, віками згуртовують українців довкола добра та щирості, а також віри та прагнення кращого для країни.

"Борці за свободу української нації у ХХ столітті промовляли: "Христос Воскрес! Воскресне Україна" — ототожнювали відновлення державності із божественним, священним процесом. Ми ж у ХХІ стверджуємо: "Воскресла — і має силу!" — зауважив він.

Буданов заявив, що усі наші надії та дії — заради гідного і справедливого миру, звільнення усіх полонених, а також памʼяті про тих, хто власним прикладом навчив нас бути добрими, гідними, чесними, сміливими і витривалими людьми.

"Хай сяйво Великодня подарує нам миті тепла і спокою, сповнить енергією для подальшої боротьби за вільну Україну! Христос Воскрес! Слава Україні!" — додав керівник ОП.

Зазначимо, Кирило Буданов у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів, що цього року в його великодньому кошику. Він поділився, що паску не випікали самостійно, а яйця — розфарбовували з дружиною.

Крім того, Буданов зазначав, що перемирʼя на Великдень навряд чи переросте у тривале припинення вогню. Він нагадав, як минулих років Росія порушувала домовленості.

Також зі святом українців привітали Президент Володимир Зеленська та перша леді Олена Зеленська. Вони зауважили, що саме єдність допомогла країні вистояти найважчі періоди.