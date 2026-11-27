Економіст Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Зростання вартості життя, великі державні борги та бюджетні дефіцити в країнах ЄС послаблюють класичні політичні еліти, сформовані після Другої світової війни. За оцінкою економіста Олексія Куща, через економічні труднощі у Німеччині, Франції та інших державах зростає підтримка крайніх правих і крайніх лівих сил.

Таку думку висловив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Реклама

Економіка ЄС гальмує, а борги ростуть

Окрему проблему становлять дефіцити державних бюджетів і боргове навантаження. Зокрема, у Франції дефіцит бюджету перевищує 6%, а державний борг сягнув понад 100% ВВП. У багатьох інших європейських країнах борг також наближається до 100% ВВП або перевищує цю позначку. У Німеччині цей показник становить близько 60%, проте країна відмовилася від так званого боргового гальма, через що заборгованість почала стрімко зростати. Схожі процеси спостерігаються і в Італії.

Водночас фінансове становище жителів Європи погіршується через зростання тарифів, а також вартості енергоносіїв і палива. За оцінкою Олексія Куща, падіння рівня життя безпосередньо б'є по класичних європейських політичних елітах, зокрема по центристських соціал-демократичних партіях, які визначали політичний мейнстрим і базову ідеологію Європи після Другої світової війни.

"І зараз, фактично, інфляція знищує класичні політичні європейські еліти, знищує європейську соціал-демократію, ця криза. Невдоволення, от у Франції, як проходять мітинги, під якими гаслами, здорожчання вартості життя. Майже усюди, і не лише у Франції", — зауважив економіст.

Читайте також:

На тлі масового невдоволення здорожчанням життя у Франції, Німеччині та інших державах Європи впевнено набирають вагу праворадикальні та ліворадикальні популісти. Експерт пояснює це тим, що на складні комплексні проблеми, які зачіпають сотні мільйонів людей, такі політики пропонують виборцям прості рішення та швидке повернення до звичного життя.

За прогнозом Олексія Куща, подібні ініціативи на кшталт "офісів простих рішень" можуть почати з'являтися в Берліні, Парижі, Римі та Варшаві. Через запит виборців на прості кроки в Німеччині зростає популярність правої партії "Альтернатива для Німеччини".

У Франції на піку популярності опиняються або крайні ліві на чолі з Меланшоном, які виступають за закриття французьких атомних електростанцій і запровадження державного регулювання цін на паливо, або праві сили, зокрема рух Марін Ле Пен.

Новини.LIVE повідомляли, що для протистояння повномасштабній війні, захисту людей і швидкого відновлення інфраструктури після ударів Україні потрібно щонайменше 115 мільярдів євро на наступний рік, над залученням яких Київ зараз працює з європейськими партнерами.

Водночас усередині Євросоюзу немає єдності щодо фінансової підтримки України та довгострокового планування. Так, Словаччина відмовилася долучатися до нової кредитної програми ЄС для Києва на 45 мільярдів євро, бо прем'єр Роберт Фіцо наголосив, що Братислава обмежиться гуманітарною допомогою й не змінить позиції під зовнішнім тиском.

А очільник чеського уряду Андрей Бабіш розкритикував проєкт бюджету Євросоюзу на 2028–2034 роки, назвавши його неприйнятним для Праги, зокрема й через передбачені в ньому витрати на допомогу Україні.

На цьому тлі перспективи приєднання України до ЄС виглядають дедалі складнішими. Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ вважає, що вступ у 2030 році є малоймовірним через нинішню геополітичну ситуацію, де вирішальними стануть не гроші Євросоюзу, а політичні обставини, тож навіть 15-річний термін може виявитися занадто оптимістичним.