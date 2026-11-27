Экономист Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Рост стоимости жизни, огромные государственные долги и бюджетные дефициты в странах ЕС ослабляют классические политические элиты, сформировавшиеся после Второй мировой войны. По оценке экономиста Алексея Куща, из-за экономических трудностей в Германии, Франции и других странах растет поддержка крайне правых и крайне левых сил.

Такое мнение высказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Экономика ЕС тормозит, а долги растут

Отдельную проблему составляют дефициты государственных бюджетов и долговая нагрузка. В частности, во Франции дефицит бюджета превышает 6%, а государственный долг достиг более 100% ВВП. Во многих других европейских странах долг также приближается к 100% ВВП или превышает эту отметку. В Германии этот показатель составляет около 60%, однако страна отказалась от так называемого «долгового тормоза», из-за чего задолженность начала стремительно расти. Подобные процессы наблюдаются и в Италии.

В то же время финансовое положение жителей Европы ухудшается из-за роста тарифов, а также стоимости энергоносителей и топлива. По оценке Алексея Куща, падение уровня жизни напрямую ударяет по классическим европейским политическим элитам, в частности по центристским социал-демократическим партиям, которые определяли политический мейнстрим и базовую идеологию Европы после Второй мировой войны.

"И сейчас, фактически, инфляция уничтожает классические европейские политические элиты, уничтожает европейскую социал-демократию — вот что делает этот кризис. Недовольство: вот во Франции, как проходят митинги, под какими лозунгами, удорожание стоимости жизни. Почти везде, и не только во Франции", — отметил экономист.

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На фоне массового недовольства удорожанием жизни во Франции, Германии и других странах Европы уверенно набирают силу праворадикальные и леворадикальные популисты. Эксперт объясняет это тем, что на сложные комплексные проблемы, затрагивающие сотни миллионов людей, такие политики предлагают избирателям простые решения и быстрое возвращение к привычной жизни.

По прогнозу Алексея Куща, подобные инициативы, вроде "офисов простых решений", могут начать появляться в Берлине, Париже, Риме и Варшаве. Из-за спроса избирателей на простые меры в Германии растет популярность правой партии "Альтернатива для Германии".

Во Франции на пике популярности оказываются либо крайне левые во главе с Меланшоном, выступающие за закрытие французских атомных электростанций и введение государственного регулирования цен на топливо, либо правые силы, в частности движение Марин Ле Пен.

Новини.LIVE сообщали, что для противостояния полномасштабной войне, защиты людей и быстрого восстановления инфраструктуры после ударов Украине потребуется не менее 115 миллиардов евро на следующий год, над привлечением которых Киев сейчас работает с европейскими партнерами.

В то же время внутри Евросоюза нет единства в вопросах финансовой поддержки Украины и долгосрочного планирования. Так, Словакия отказалась присоединиться к новой кредитной программе ЕС для Киева на 45 миллиардов евро, поскольку премьер Роберт Фицо подчеркнул, что Братислава ограничится гуманитарной помощью и не изменит свою позицию под внешним давлением.

А глава чешского правительства Андрей Бабиш раскритиковал проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, назвав его неприемлемым для Праги, в том числе из-за предусмотренных в нем расходов на помощь Украине.

На этом фоне перспективы вступления Украины в ЕС выглядят все более сложными. Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ считает, что вступление в 2030 году маловероятно из-за нынешней геополитической ситуации, в которой решающими станут не деньги Евросоюза, а политические обстоятельства, поэтому даже 15-летний срок может оказаться слишком оптимистичным.