Премʼєр Чехії Андрей Бабіш. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш розкритикував проєкт бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки. За його словами, він абсолютно неприйнятний для Чехії. Бабіш висловив невдоволення скороченням фінансування країни, утримання європейських інституцій, а також допомоги Україні.

Про це повідомляє iRozhlas, передає Новини.LIVE.

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Чехія проти проєкту бюджету ЄС

Президент Євроради Антоніу Кошта представив 21 листопада оновлені пропозиції щодо семирічного бюджету ЄС. Зокрема, документ передбачає зменшення видатків на 204 млрд євро.

Водночас Бабіш виступає проти скорочення фінансування. За його словами, Ірландія, яка головує в Раді ЄС, пропонує зменшити бюджет на 32 млрд євро.

"Це абсолютно неприйнятно для нас", — заявив він.

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За його словами, Чехія дедалі більше вносить грошей до бюджету Євросоюзу.

Бабіш також розкритикував передбачені проєктом бюджету 100 млрд євро на утримання європейських інституцій протягом семи років. Прем’єр виступив проти виділення коштів на підтримку України з бюджету ЄС, заявивши, що фінансування має надходити з інших джерел.

"Чому ми повинні давати Україні гроші з європейського бюджету? Україна повинна отримувати гроші поза європейським бюджетом", — сказав він.

Видання пише, наразі Чехія отримує з бюджету ЄС більше коштів, ніж сплачує до нього. Однак у майбутньому ситуація може змінитися через зростання добробуту країни.

Минулого року різниця між отриманими коштами та внесками становила 31,1 млрд крон, а з урахуванням фонду відновлення — 77,9 млрд крон.

Як писали Новини.LIVE, Рада ЄС погодила додатковий 1 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Гроші використають для спільної закупівлі озброєння та техніки для ЗСУ.

Також нещодавно премʼєр Сергій Корецький повідомив про надходження до України майже 8 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility. Він наголосив, що це найбільший разовий платіж за весь час існування програми.