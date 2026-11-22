Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал проект бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы. По его словам, он абсолютно неприемлем для Чехии. Бабиш выразил недовольство сокращением финансирования страны, содержания европейских институтов, а также помощи Украине.

Об этом сообщает iRozhlas, передает Новини.LIVE.

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Чехия против проекта бюджета ЕС

Президент Евросовета Антониу Кошта представил 21 ноября обновленные предложения по семилетнему бюджету ЕС. В частности, документ предусматривает сокращение расходов на 204 млрд евро.

В то же время Бабиш выступает против сокращения финансирования. По его словам, Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предлагает сократить бюджет на 32 млрд евро.

"Это абсолютно неприемлемо для нас", — заявил он.

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По его словам, Чехия вносит всё больше средств в бюджет Евросоюза.

Бабиш также раскритиковал предусмотренные проектом бюджета 100 млрд евро на содержание европейских институтов в течение семи лет. Премьер выступил против выделения средств на поддержку Украины из бюджета ЕС, заявив, что финансирование должно поступать из других источников.

"Почему мы должны давать Украине деньги из европейского бюджета? Украина должна получать деньги вне европейского бюджета", — сказал он.

Издание пишет, что в настоящее время Чехия получает из бюджета ЕС больше средств, чем вносит в него. Однако в будущем ситуация может измениться из-за роста благосостояния страны.

В прошлом году разница между полученными средствами и взносами составила 31,1 млрд крон, а с учетом фонда восстановления — 77,9 млрд крон.

Как писали Новини.LIVE, Совет ЕС одобрил дополнительный 1 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Деньги будут использованы для совместной закупки вооружения и техники для ВСУ.

Также недавно премьер Сергей Корецкий сообщил о поступлении в Украину почти 8 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility. Он подчеркнул, что это самый крупный разовый платеж за всё время существования программы.