Премьер-министр Украины Сергей Корецкий и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Совет Европейского Союза принял два решения о выделении дополнительного 1 млрд евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира. Средства направят на совместные закупки вооружения и военного оборудования для Вооруженных сил Украины, в частности беспилотников, средств противовоздушной обороны и боеприпасов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное коммюнике Совета ЕС.

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Военная помощь Украине от ЕС

Согласно принятым решениям, новый пакет предусматривает поставки как летального, так и нелетального военного оборудования.

В перечень помощи вошли средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационные системы и взрывчатка. Все предусмотренные решениями поставки должны быть осуществлены до конца 2027 года.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что Россия продолжает атаковать гражданских лиц и иностранные дипломатические учреждения.

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"За последние 24 часа Россия убила украинских мирных жителей, повредила несколько посольств в Киеве и нарушила воздушное пространство Польши. Ничто не свидетельствует о том, что Россия стремится к миру: действия Москвы говорят сами за себя", — заявила Каллас.

Дипломат также подчеркнула, что Европа продолжит укреплять позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.

Сколько средств ЕС уже выделил Украине

В Совете ЕС напомнили, что 25 сентября 2026 года государства-члены достигли политической договоренности о мобилизации в общей сложности 6,6 млрд евро для Украины через Европейский фонд мира. С начала работы механизма в 2021 году Евросоюз предоставил Украине через этот фонд 11,8 млрд евро.

В частности, 9,9 млрд евро направили на компенсацию государствам-членам их двусторонней военной помощи, а 950 млн евро — на военную подготовку в рамках миссии EUMAM. Через фонд также использовали 3,5 млрд евро чрезвычайных доходов от замороженных российских активов для обеспечения приоритетных оборонных потребностей Украины.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ключевые условия продолжения финансовой поддержки Украины. Киев должен ускорить реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Также Новини.LIVE писал, что Мерц пообещал усилить поддержку Украины в преддверии зимы. Германия планирует увеличить оборонную, гуманитарную и экономическую помощь на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру. Канцлер отметил, что Берлин будет использовать Украинский фонд поддержки энергетики для смягчения последствий обстрелов.