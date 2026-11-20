Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что продолжение долгосрочной поддержки Украины зависит от проведения реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. По его словам, Киев должен ускорить изменения в этих направлениях, поскольку они также являются важными предпосылками для будущего вступления страны в Европейский Союз.

Об этом Мерц заявил во время выступления на бизнес-форуме в Берлине, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Мерц объяснил, от чего зависит дальнейшая помощь Украине

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Берлин должен убеждать собственное общество в необходимости продолжения поддержки Киева. Именно поэтому, по его словам, украинские власти должны демонстрировать конкретный прогресс в проведении реформ.

"Динамичные реформы — также ключевое условие того, чтобы мы могли поддерживать Украину и в дальнейшем, на долгосрочной основе. Ведь эту поддержку нам придется снова и снова обосновывать и в самой Германии", — заявил Мерц.

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Канцлер отдельно обратил внимание на необходимость укрепления верховенства права и эффективного противодействия коррупции. Он подчеркнул, что продвижение в этих сферах имеет значение не только для сохранения международной помощи, но и для европейской интеграции Украины.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что посол ЕС в Украине Катарина Матернова анонсировала выделение рекордных 7,9 млрд евро до конца недели.

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Также Новини.LIVE писал, что премьер-министр Сергей Корецкий провел в Брюсселе встречу с председателем Европарламента Робертой Метсолой. Украина рассчитывает открыть два последних переговорных кластера по вступлению в ЕС до конца 2026 года.